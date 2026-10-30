Michelle Bachelet era presidenta y Pituca Sin Lucas estaba en la pantalla cuando el Romántico Viajero festejó por última vez en la casa de los Cruzados.

Universidad de Chile y Universidad Católica animan el clásico con más historia del fútbol chileno. Este fin de semana juegan en Las Condes, donde a los Azules no les ha ido muy bien.

El Romántico Viajero está en la lucha por el título con Colo Colo, pero al mismo tiempo también debe asegurar la clasificación a Copa Libertadores. Para ambos objetivos, es fundamental vencer a los Cruzados en su casa. El problema es que llevan un largo tiempo sin festejar ahí.

El último triunfo de la U en Las Condes

Para encontrar la última celebración de Universidad de Chile en la casa de Universidad Católica, hay que viajar en el tiempo hasta el 5 de abril de 2015. En ese tiempo, la bencina estaba a 750 pesos por litros, Michelle Bachelet vivía su segundo periodo como presidenta de Chile y Pituca Sin Lucas era la teleserie más vista en Mega.

Los dirigidos por Martín Lasarte en ese entonces salieron formados con Johnny Herrera; Mathías Corujo, Osvaldo González, José Rojas, Paulo Magalhaes; Ricardo Guzmán Pereira, Sebastián Martínez, Gustavo Lorenzetti; Sebastián Ubilla, Gustavo Canales y Maximiliano Rodríguez. Ingresaron Gonzalo Espinoza, Leandro Benegas y Joao Ortiz.

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Universidad Católica, con Mario Salas como DT, saltó a la cancha con: Fabián Cerda; Pablo Álvarez, Erick Pulgar, Cristián Álvarez, Fernando Cordero; Tomás Costa, Claudio Sepúlveda, Darío Botinelli; Michel Ríos, Roberto Gutiérrez y Mark González. Entraron Diego Rojas, David Llanos y José Luis “Ribery” Muñoz.

La U ganó por 4-2 en esa jornada, gracias a un triplete de Gustavo Canales y otro tanto de Sebastián Ubilla. Michael Ríos convirtió los dos goles de la UC. Luego de esto, han pasado nueve partidos donde el equipo laico no puede ganar en Las Condes.

Derrota 2-1 por la Liga de Primera en 2016 y 2-0 por Copa Chile de ese mismo año. Caída 3-1 en 2017, empate 1-1 en 2018, goleada 4-0 en 2019, goleada 3-0 en 2020, derrota 1-0 en 2021, caída 2-1 en 2022 en el último duelo en San Carlos de Apoquindo. Recién en 2025 se volvió a jugar en el renovado Claro Arena, con victoria cruzada por 1-0.

Ahora los dirigidos por Fernando Gago intentarán romper este maleficio en Las Condes, cuando este domingo 1 de noviembre a las 12:30 horas visiten otra vez a Universidad Católica. Están obligados a vencer para seguirles el paso a Colo Colo y así, festejar otra vez en el sector alto de Santiago.