El técnico Fernando Gago trae de regreso a Javier Altamirano, lo que hace dejar fuera de la lista a un recién llegado a la U.

Universidad de Chile toma importantes decisiones para el Clásico Universitario, donde ya tiene conocimiento que Colo Colo le volvió a sacar 10 puntos de ventaja en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026.

Por lo mismo, el técnico Fernando Gago golpea la mesa pensando en la visita a Universidad Católica en la jornada del domingo, con un regreso y un refuerzo que se queda fuera.

Algo que también puede sumar otras modificaciones en el último entrenamiento esta jornada en el Centro Deportivo Azul, con la U obligada a un triunfo en el estadio Claro Arena.

El último partido de Altamirano en la U fue contra Antofagasta.

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Altamirano regresa en la U pero deja fuera a un refuerzo

Fue el medio Emisora Bullanguera quienes adelantaron la gran novedad que tendrá Universidad de Chile con miras al Clásico Universitario, con el retorno de Javier Altamirano en la citación.

“El entrenador argentino de la U, decidió el regreso de Javier Altamirano, quien superó molestias físicas que lo tenían al margen, por lo que suma una variante en la zona de los volantes”, explican.

Esta decisión golpeó a otro jugador de su plantel, teniendo en cuenta de que llegó como refuerzo de la segunda temporada, pero no logra encontrar su posición.

Fernando Gago decidió que “el gran damnificado sea el argentino Gonzalo Reyna, quien fue borrado de la convocatoria, poniendo en tela de juicio su incorporación”.