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Universidad de Chile

U de Chile recupera a Javier Altamirano y Gago tiene plantel completo para la pelea del título

El técnico sigue con las buenas noticias en los azules, porque ahora suma un volante para la lucha en dos frentes.

Por Cristián Fajardo C.

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Fernando Gago gana una variante contra Antofagasta.
© JORGE LOYOLA/PHOTOSPORTFernando Gago gana una variante contra Antofagasta.

Universidad de Chile sigue celebrando su arremetida en la Liga de Primera 2026, luego de la goleada por 4-1 ante Everton, que le permite volver a soñar con la pelea del título con Colo Colo.

El más contento es el técnico Fernando Gago, quien está sacando el mejor rendimiento de su planten en las últimas fechas, donde también recupera a sus lesionados.

Tal como pasó en las últimas horas donde aseguran que Javier Altamirano recibió la luz verde para los importantísimos partidos que se vienen en la U, donde ahora por fin tiene el plantel completo.

Javier Altamirano se recuperó en la U. Foto: Pedro Tapia/Photosport

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Fue el sitio Emisora Bullanguera quienes detallaron la situación de Javier Altamirano en Universidad de Chile, quien fue baja ante Everton al igual que en la citación del suspendido duelo ante Antofagasta.

El último partido del volante había sido ante los Pumas en el norte del país por la Copa Chile, pero después, tras la goleada por 6-0 ante Ñublense (donde no se movió de la banca) tuvo problemas físicos que no le permitieron entrenar a la par.

“Javier Altamirano tiene autorización para volver a las canchas como una alternativa más para la U”, explicaron en el citado medio, confirmando que Gago gana una variante para el 5 de noviembre, cuando defina el paso a las semifinales de la Copa Chile.

“En los detalles, fue en la jornada del sábado donde recibió la autorización para volver a entrenar de forma normal con sus compañeros, por lo que ahora debe ganarse un espacio para volver a ser titular“, destacaron.

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