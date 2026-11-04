El volante paga los platos rotos tras el mal desempeño de los azules y queda fuera de la revancha contra Antofagasta.

Universidad de Chile se prepara para recibir a Deportes Antofagasta, por el paso a las semifinales de la Copa Chile, donde deben remontar un marcador en contra de 2-0 de la ida en el norte del país.

Todo en el contexto tras la derrota en el Clásico Universitario por 1-0, donde el técnico Fernando Gago tuvo que tomar decisiones con cambios en su plantel de jugadores.

Uno que paga los platos rotos es un volante que ingresó en el segundo tiempo, pero que hace tiempo no puede mostrar protagonismo con la camiseta bullanguera: Javier Altamirano.

Javier Altamirano jugó los últimos minutos en el Clásico Universitario. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

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Sale Altamirano y vuelve Reyna en la U

Universidad de Chile tendrá novedades en la citación para recibir a Deportes Antofagasta, este jueves a contar de las 19.00 horas en el estadio Santa Laura por la Copa Chile.

Según el sitio Emisora Bullanguera, será Javier Altamirano quien pague los platos rotos de la caída ante Universidad Católica en el Claro Arena, ya que quedó fuera de la lista.

En ese sentido, confirman el retorno de Gonzalo Reyna, justo el argentino que quedó fuera por Altamirano ante los cruzados, quien vuelve a tener la confianza del entrenador.

Una temporada para el olvido para Altamirano, quien, a final de temporada, deberá resolver su situación con Fernando Gago, en un equipo donde no lograr brillar.