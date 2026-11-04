El técnico aseguró que la versión del volante es personal, pero que él siempre cree en luchar hasta el final por el torneo.

Universidad de Chile busca dar vuelta la página de la derrota por 1-0 en el Clásico Universitario, pero todavía restaba conocer la opinión de Fernando Gago quien fue expulsado en ese partido en el Claro Arena.

El entrenador argentino no pudo ir a la conferencia de prensa tras recibir la tarjeta roja en el duelo, por lo que ahora en conferencia de prensa resolvió dudas ante la prensa.

Como, por ejemplo, las frases de Charles Aránguiz quien aseguró que habían perdido el título en el Superclásico, además de explicar los motivos por lo que lo sacó en el segundo tiempo.

Charles Aránguiz mandó un duro mensaje en la U. Foto: Andres Pina/Photosport

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Gago mantiene la esperanza con la U: “Hay que levantarse y seguir”

Fernando Gago no quiso entrar en una nueva polémica con Charles Aránguiz en Universidad de Chile, por lo mismo se tomó con cautela sus declaraciones en la pelea por el título, donde aseguró que habían perdido las chances hace semanas, cuando el entrenador todavía tenía las esperanzas.

“Yo creo que son opiniones personales, y lo digo del otro lado, desde ese partido tuvimos cuatro o cinco victorias. Cuando estábamos a 7 puntos decíamos estábamos cerca, ahora quedan pocas chances, hoy mismo la matemática es posible, claro que es difícil, pero hay que levantarse y seguir“, explicó.

En eses sentido, entregó un ejemplo: “Me han pasado muchas cosas negativas, se me fue mi hermano, mi papá, tuve un infarto y dirigí igual. Esto es mi vida, como mi familia y mis hijos, yo pienso positivo para salir adelante. Mañana tenemos una oportunidad hermosa de remontar el partido y eso quiero de mi equipo”.

Pero también reveló los motivos para sacar a Charles Aránguiz en el segundo tiempo, sin querer armar una polémica en la U: “Me pidió el cambio, pero está a disposición”.

Revisa las declaraciones de Fernando Gago: