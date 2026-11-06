El entrenador de los Bravos del Morro, Iván Sandrock, conversó con RedGol y se refirió a la positividad que hay en el cuadro nortino para poder terminar la competencia en normalidad. Aunque también reveló el sentir que reina en los entrenamientos.

San Marcos de Arica está muy expectante por la resolución del escritoriazo que tiene en vilo a la Primera B. La Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP debe tomar una decisión tras la apelación que hizo la directiva de los Bravos del Morro.

La plana mayor del cuadro ariqueño pretende revertir la desafiliación que dictaminó la Primera Sala del ente sancionador del fútbol chileno. Aunque en el plantel del Santo confían plenamente en que todo salga bien. Así se lo confirmó el DT Iván Sandrock a RedGol.

“Desde que se hizo la marcha, nos llenamos de energía. Hemos tenido una buena semana de trabajo, hasta turnos dobles hemos hecho para que nos pille bien preparados el fallo a favor”, aseguró el entrenador. Se refería a esa manifestación que se hizo el 1 de noviembre.

La protesta que varios hinchas de San Marcos de Arica realizaron tras la desafiliación. (Andy Manzanares/Photosport).

Sandrock añadió que “estamos pensando en eso, simplemente que todo se resolverá de la mejor manera y nos pille muy, muy preparados. Es nuestro único pensamiento”. La positividad reina en las prácticas del equipo ariqueño, que debe recibir a San Luis de Quillota en caso de poder disputar la fecha 30.

¿Qué les han dicho los dirigentes?

Que tengamos tranquilidad y trabajemos para lo mejor. Ellos van a defender de la mejor manera esta causa. Están con bastante fuerza en eso, creo que va a resultar bien.

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DT de San Marcos de Arica y el desenlace de la Primera B: “Más que ansiedad es incertidumbre”

San Marcos de Arica todavía no sabe si volverá a competir en la Primera B, que tiene la última fecha por delante y la pelea por el título completamente viva. Por lo mismo, a Iván Sandrock y su cuerpo técnico les preocupa una misión. Principalmente por el contexto que se vive.

“Más que la ansiedad es la incertidumbre. Pongo el caso de un equipo equis, Magallanes. Ellos están esperando y saben que juegan liguilla. Nosotros todavía no sabemos. Esa incertidumbre genera un clima que va rondando en el equipo”, reconoció Sandrock.

Iván Sandrock, el DT de San Marcos de Arica. (Sebastian Cisternas/Photosport).

¿Cómo así?

Se da eso de no saber por qué estamos entrenando. Pero ahí está el trabajo del cuerpo técnico, lo hemos sabido llevar. Los jugadores se han comportado muy profesionales, han sido dos semanas de muy buen nivel.

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Así va la tabla de posiciones de la Primera B 2026

A falta de un partido por jugar y en medio de un escritoriazo que tiene todo en veremos, San Marcos de Arica se ubica en el 6° lugar con 43 puntos en 29 partidos disputados.