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Primera B

Mario Salas defiende parón en la B por escritorioazo: “La ANFP hizo bien al no haber todavía claridad”

El entrenador de Cobreloa se refirió a la incertidumbre que reina en la Primera B luego de la desafiliación que sufrió San Marcos de Arica.

Por Patricio Echagüe

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Mario Salas prepara con Cobreloa su visita a Puerto Montt.
© Photosport.Mario Salas prepara con Cobreloa su visita a Puerto Montt.

El torneo de la Primera B entró en un receso forzoso en el peor momento posible con todo el escándalo en torno a San Marcos de Arica. Lamentablemente el cuadro nortino fue desafiliado, desordenando con esto todas las definiciones con solo una fecha por jugar.

Uno que está siguiendo con mucha atención este proceso es Cobreloa, elenco que con la desafiliación de San Marcos saltaría a la primera posición y, con esto, tendría una chance de oro de lograr el ascenso directo visitando a Puerto Montt.

Por lo mismo, quien alzó la voz en el cuadro naranja fue Mario Salas, quien en conferencia de prensa alabó la decisión de la ANFP de detener el torneo hasta que no haya claridad sobre la situación en Arica.

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El entrenador de Cobreloa aseguró a los medios en Calama que “estos tiempos de espera que son tan largos van generando algo, ansiedad en las personas. Al plantel lo he visto muy bien, han sabido llevar muy bien las sesiones semanales de entrenamiento”.

“Se genera ansiedad, pero creo que lo hemos manejado bien, los jugadores están muy enfocados en lo que vamos a hacer este fin de semana y también el próximo”, agregó.

Cobreloa sería uno de los grandes beneficiados con la desafiliación de San Marcos en la Primera B. | Foto: Photosport.

Cobreloa sería uno de los grandes beneficiados con la desafiliación de San Marcos en la Primera B. | Foto: Photosport.

En ese sentido, el Comandante sostuvo que “siento que la decisión de la ANFP en este caso fue buena, de no hacer jugar un partido con las cosas todavía sin claridad”.

Nosotros no vamos a tener ninguna excusa para llegar bien al partido con Puerto Montt, y ese partido vamos a hacer todo lo posible para poder ganarlo”, concluyó.

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En síntesis

  • San Marcos de Arica fue desafiliado de la Primera B a una fecha del final.
  • Mario Salas respaldó la decisión de la ANFP de pausar el torneo de Primera B.
  • Cobreloa disputará el ascenso directo frente a Puerto Montt como visitante.
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