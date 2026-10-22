“Es una final”: Mario Salas prepara equipo estelar para fecha clave en la Primera B

El cuadro loíno visita a Rangers de Talca y está obligado a ganar para seguirle la pisada a San Luis de Quillota.

Cobreloa se prepara para lo que será una final de aquellas en la Primera B. El cuadro dirigido por Mario Salas no tiene margen de error y está obligado a ganar para seguirle la pisada a San Luis de Quillota.

Por lo mismo, el “Comandante” recalcó que prepara un equipo estelar, tal como lo reflejó el 6-1 sobre Recoleta, para lograr los tres puntos este sábado en su visita ante Rangers de Talca.

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“Hay muchas posibilidades que el equipo se repita. Dado el rendimiento el fin de semana pasado, tendremos muy pocas modificaciones”, enfatizó el técnico nacional antes de emprender rumbo hacia la séptima región.

Para Mario Salas no hay margen de error y lo tiene más que claro. Por lo mismo recalcó que es una obligación sumar los tres puntos para seguir soñando con el ascenso.

“Para nosotros también es una final. Es un partido importante y un mal resultado nos deja fuera de la lucha del campeonato y no subir directamente. Es trascendental”, aseguró.

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Formación estelar: Las finales que le quedan a Cobreloa para luchar por el ascenso

Mario Salas estudió al revés y al derecho el elenco de Rangers para su visita de este sábado. Incluso reconoció que tomarán precauciones ante el elenco de Ivo Basay.

“Rangers es un equipo que ejerce una muy buena presión y trabaja muy bien por los costados el ataque. Tiene a Mesías y Arias que son muy importantes en el área. Tiene una dinámica positiva con Ivo Basay y tenemos que tener mucho cuidado”, sentenció.

Para este sábado se espera una formación idéntica a la que utilizó en la reciente fecha. Por lo que serían titulares Hugo Araya, Matías Tapia, Diego García, Rodolfo González, Diego Tapia, Jorge Gatica, Tomás Aránguiz, Cristian Muga, Álvaro Delgado, Facundo Velazco y Diego Gotti.

Cabe consignar que a Cobreloa le quedan dos finales para cerrar la temporada en la Primera B. Este sábado 24 ante Rangers y luego el 31 de octubre cuando reciba en Calama a Puerto Montt. Por su parte, San Luis recibe a recoleta y luego visita a San Marcos de Arica. Ambos encuentros se jugarán en simultáneo.