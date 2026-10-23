En Cobreloa tienen la chance de mandar a Rangers a Segunda Profesional en el duelo que se jugará en Talca.

Un partido espectacular se jugará en Primera B entre Rangers y Cobreloa. Los talquinos necesitan ganar pues de lo contrario pueden bajar a Segunda Profesional si ganan San Felipe y Santa Cruz. Los loínos, en tanto, pueden perder el título si no se quedan con los tres puntos.

Mario Salas, entrenador de los naranjas, señaló que “para nosotros también es una final, la vivimos del otro lado de la moneda” entendiendo que “podemos quedar fuera de la lucha por el torneo y no subir, es trascendental”.

Sabe que no la tendrá sencilla. “Rangers, salvo la derrota con Wanderers, ha levantado en los últimos 8 partidos con Ivo y ha encontrado su forma de jugar. Pero nosotros debemos controlar el juego y asumir el protagonismo”, establece Salas.

“De la forma que sea, vamos a salir a buscar el triunfo. Vamos por eso, hay situaciones que debemos manejar, la cancha es otra, el rival es otro, las necesidades son otras. Pero el único objetivo es ganar para pelear el título“, añadió.

Cobreloa llega con la confianza a tope tras ganar 6-0 a Recoleta

En Cobreloa equipo que gana repite

Cobreloa viene de hacer un gran partido ante Recoleta, al que vencieron por 6-0 en Calama. Por lo mismo es que Salas señaló que no habrá modificaciones en el elenco titular.

“Hay posibilidades que el equipo se repita, esperamos terminar la semana de entrenamiento, pero por el rendimiento son pocas las modificaciones que se pueden hacer”, manifestó.

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También abordó la sensación que hay en el cuadro calameño. “Es similar a lo de la semana pasada, todos los partidos serán con presión y ansiedad al tope”, manifestó.

“Debemos ser inteligentes para equilibrar la ansiedad y concentración, no nos favorecerá ser tan ansiosos. Somos un grupo experimentado, con situaciones vividas, han respondido bien hasta el momento”, cerró antes del duelo.