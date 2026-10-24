Pronósticos Unión La Calera vs Universidad Católica: la UC busca revancha tras la eliminación en Copa Chile

RedGol muestra los mejores pronósticos para apostar en Unión La Calera vs Universidad Católica, por la fecha 25 del Campeonato Nacional 2026.

Nuestros picks Pronósticos: Unión La Calera vs Universidad Católica Cuotas ofrecidas por 1xBet Pronóstico Resultado del partido: Universidad Católica Universidad Católica acumula cuatro triunfos seguidos en la Liga de Primera y seis partidos sin perder en todas las competencias. Unión La Calera ganó apenas uno de sus últimos nueve encuentros y suma cinco duelos como local sin vencer a la UC. 1xBet 1.87 Pronóstico Anotará un gol: Fernando Zampedri Fernando Zampedri marcó en sus últimos seis partidos de liga y lidera la tabla de goleadores con 25 tantos en 22 encuentros. Además, convirtió siete goles en 12 enfrentamientos ligueros ante Unión La Calera. 1xBet 1.84 Pronóstico Total de saques de esquina de Unión La Calera: Más de 4.5 Unión La Calera superó los cuatro córners en ocho de sus 12 partidos como local en el campeonato. Además, ejecutó siete saques de esquina en cada uno de sus dos duelos recientes en casa ante Universidad Católica. 1xBet 1.86 Todas estas cuotas son cortesía de 1xBet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Este domingo 25 de octubre, a las 15:00 horas, Unión La Calera se enfrentará a Universidad Católica en el Estadio Nicolás Chahuán, por la fecha 25 de la Liga de Primera.

Los Cementeros buscan salir del fondo de la tabla de posiciones: suman 18 puntos y están a siete unidades de la permanencia, con 18 puntos en juego. Además, acumulan cuatro partidos sin perder tras eliminar a la UC por penales en la Copa Chile. Por su parte, los Cruzados buscarán tomarse revancha, complicar aún más a los Rojos y mantenerse en la pelea por el Chile 2. Actualmente, marchan terceros con 42 puntos, a tres de Universidad de Chile y a 12 del líder, Colo Colo.

En la previa del partido, nuestro especialista te presenta los tres mejores pronósticos de Unión La Calera vs. Universidad Católica, para que consideres antes de hacer tus apuestas en el campeonato chileno.

La UC busca revancha y quiere extender su racha de triunfos en el Campeonato Nacional

Universidad Católica encadena cuatro victorias consecutivas en la Liga de Primera y acumula seis partidos sin derrotas entre todas las competencias. Sin embargo, viene de caer en la definición por penales ante Unión La Calera, por lo que buscará tomarse revancha y mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la tabla de posiciones.

El cuadro cementero, por su parte, ganó apenas uno de sus últimos nueve compromisos entre liga y copa. Además, solo consiguió una victoria en sus 14 presentaciones más recientes en el Campeonato Nacional y acumula cinco partidos como local sin vencer a la UC.

Resultado del partido: Universidad Católica – 1.87 en 1xbet

Zampedri busca mantener su seguidilla goleadora en el torneo

Fernando Zampedri lleva seis partidos consecutivos marcando goles en el campeonato. Anotó ante Cobresal, Ñublense, Coquimbo Unido y Everton, además de firmar dobletes frente a O’Higgins y Palestino. Es el máximo goleador del certamen, con 25 conquistas en 22 encuentros.

En 12 partidos de liga chilena ante Unión La Calera, el Toro convirtió siete tantos.

Anotará un gol: Fernando Zampedri – 1.84 en 1xbet

Los Cementeros buscarán un gol desde el tiro de esquina

En ocho de sus 12 partidos como local en el torneo, el elenco cementero ejecutó más de cuatro tiros de esquina a favor.

Además, en sus dos enfrentamientos más recientes ante el cuadro cruzado en casa por la liga chilena, registró siete córners en cada uno.

Total de saques de esquina de Unión La Calera: Más de 4.5 – 1.86 en 1xbet

Cuotas 1X2 Cuotas: Unión La Calera vs Universidad Católica Cuotas ofrecidas por 1xBet Unión La Calera 3.63 1XBET Empate 3.40 1XBET Universidad Católica 1.87 1XBET Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Historial de Unión La Calera vs Universidad Católica: últimos partidos