Pronósticos Unión La Calera vs Universidad Católica: la UC busca revancha tras la eliminación en Copa Chile

Pronósticos: Unión La Calera vs Universidad Católica
Este domingo 25 de octubre, a las 15:00 horas, Unión La Calera se enfrentará a Universidad Católica en el Estadio Nicolás Chahuán, por la fecha 25 de la Liga de Primera.
Los Cementeros buscan salir del fondo de la tabla de posiciones: suman 18 puntos y están a siete unidades de la permanencia, con 18 puntos en juego. Además, acumulan cuatro partidos sin perder tras eliminar a la UC por penales en la Copa Chile. Por su parte, los Cruzados buscarán tomarse revancha, complicar aún más a los Rojos y mantenerse en la pelea por el Chile 2. Actualmente, marchan terceros con 42 puntos, a tres de Universidad de Chile y a 12 del líder, Colo Colo.
En la previa del partido, nuestro especialista te presenta los tres mejores pronósticos de Unión La Calera vs. Universidad Católica, para que consideres antes de hacer tus apuestas en el campeonato chileno.
La UC busca revancha y quiere extender su racha de triunfos en el Campeonato Nacional
Universidad Católica encadena cuatro victorias consecutivas en la Liga de Primera y acumula seis partidos sin derrotas entre todas las competencias. Sin embargo, viene de caer en la definición por penales ante Unión La Calera, por lo que buscará tomarse revancha y mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la tabla de posiciones.
El cuadro cementero, por su parte, ganó apenas uno de sus últimos nueve compromisos entre liga y copa. Además, solo consiguió una victoria en sus 14 presentaciones más recientes en el Campeonato Nacional y acumula cinco partidos como local sin vencer a la UC.
Resultado del partido: Universidad Católica – 1.87 en 1xbet
Zampedri busca mantener su seguidilla goleadora en el torneo
Fernando Zampedri lleva seis partidos consecutivos marcando goles en el campeonato. Anotó ante Cobresal, Ñublense, Coquimbo Unido y Everton, además de firmar dobletes frente a O’Higgins y Palestino. Es el máximo goleador del certamen, con 25 conquistas en 22 encuentros.
En 12 partidos de liga chilena ante Unión La Calera, el Toro convirtió siete tantos.
Anotará un gol: Fernando Zampedri – 1.84 en 1xbet
Los Cementeros buscarán un gol desde el tiro de esquina
En ocho de sus 12 partidos como local en el torneo, el elenco cementero ejecutó más de cuatro tiros de esquina a favor.
Además, en sus dos enfrentamientos más recientes ante el cuadro cruzado en casa por la liga chilena, registró siete córners en cada uno.
Total de saques de esquina de Unión La Calera: Más de 4.5 – 1.86 en 1xbet
Cuotas: Unión La Calera vs Universidad Católica
Historial de Unión La Calera vs Universidad Católica: últimos partidos
- Universidad Católica 0(2)-0(4) Unión La Calera (Copa Chile 2026)
- Unión La Calera 1-1 Universidad Católica (Copa Chile 2026)
- Universidad Católica 1-2 Unión La Calera (Campeonato Nacional 2026)
- Universidad Católica 2-1 Unión La Calera (Campeonato Nacional 2025)
- Unión La Calera 1-1 Universidad Católica (Campeonato Nacional 2025)