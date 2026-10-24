Pronósticos Ñublense vs Coquimbo Unido: los Piratas buscan aprovechar el mal momento de los Diablos Rojos

RedGol te presenta los mejores pronósticos para apostar en Ñublense vs Coquimbo Unido, por la fecha 25 del Campeonato Nacional 2026.

Nuestros picks Pronósticos: Ñublense vs Coquimbo Unido Cuotas ofrecidas por 1xBet Pronóstico Resultado del partido: Coquimbo Unido Coquimbo Unido llega tras vencer dos veces a Cobreloa y golear 5-2 a Colo Colo, cortando una racha de 12 partidos invicto del Cacique. Ñublense, en cambio, acumula cinco derrotas consecutivas en el torneo. 1xBet 2.37 Pronóstico Intervalo de gol (76-90 Mins): Si En los últimos cuatro partidos de Ñublense en el Campeonato Nacional hubo goles después del minuto 75. Esta tendencia también se cumplió en cinco de los seis encuentros recientes de Coquimbo Unido en el torneo. 1xBet 2.05 Pronóstico Anotará un gol: Guido Vadalá Guido Vadalá asistió y marcó ante Cobreloa en los octavos de Copa Chile. Además, viene de anotar otro gol y repartir dos asistencias en la goleada de Coquimbo Unido por 5-2 sobre Colo Colo. 1xBet 3.79 Todas estas cuotas son cortesía de 1xBet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Este domingo 25 de octubre, desde las 12:30 horas, en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún, Ñublense se enfrentará a Coquimbo Unido por la fecha 25 del Campeonato Nacional.

El Pirata llega en alza, con tres triunfos consecutivos: venció a Cobreloa en los dos partidos de los octavos de final de la Copa Chile y viene de golear por 5-2 a Colo Colo, poniendo fin a una racha de 12 encuentros sin derrotas del Cacique. Los Diablos Rojos, en cambio, acumulan cinco caídas consecutivas en la liga y quedaron eliminados de la Copa Chile en los octavos de final, a manos de Deportes Puerto Montt.

En la previa de este encuentro, nuestro especialista te presenta los tres mejores pronósticos de Ñublense vs. Coquimbo Unido para que consideres a la hora de apostar.

Coquimbo Unido llega en levantada y Ñublense no hace pie

Coquimbo Unido llega con confianza al partido, luego de vencer a Cobreloa en los dos encuentros de los octavos de final de la Copa Chile. Tras esas victorias, goleó por 5-2 a Colo Colo, líder del Campeonato Nacional, y puso fin a una racha de 12 partidos sin derrotas del Cacique.

Ñublense atraviesa un momento muy complicado. Además de quedar eliminado de la Copa Chile frente a Deportes Puerto Montt, acumula cinco derrotas consecutivas en el torneo.

Resultado del partido: Coquimbo Unido – 2.37 en 1xbet

Los minutos finales suelen traer goles en los partidos de ambos equipos

En los últimos cuatro partidos de los Diablos Rojos en el Campeonato Nacional, se registró un grito de gol después de que se cumplan los 75 minutos.

En cinco de los anteriores seis choques de los Piratas en el certamen, también hubo al menos un gol en esa etapa final.

Intervalo de gol (76-90 Mins): Si – 2.05 en 1xbet

Guido Vadalá llega encendido al choque con los Diablos Rojos

Guido Vadalá ha brillado en las últimas presentaciones del elenco aurinegro. Asistió en el partido de ida de octavos de final ante Cobreloa y marcó uno de los goles en el encuentro de vuelta. Al juego siguiente, el más reciente de su equipo, marcó otro tanto y aportó dos asistencias para el 5-2 sobre Colo Colo.

Anotará un gol: Guido Vadalá – 3.79 en 1xbet

Cuotas 1X2 Cuotas: Ñublense vs Coquimbo Unido Cuotas ofrecidas por 1xBet Ñublense 2.80 1XBET Empate 3.10 1XBET Coquimbo Unido 2.37 1XBET Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

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Historial de Ñublense vs Coquimbo Unido: últimos partidos