Pronósticos Ñublense vs Coquimbo Unido: los Piratas buscan aprovechar el mal momento de los Diablos Rojos

Pronósticos: Ñublense vs Coquimbo Unido
Este domingo 25 de octubre, desde las 12:30 horas, en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún, Ñublense se enfrentará a Coquimbo Unido por la fecha 25 del Campeonato Nacional.
El Pirata llega en alza, con tres triunfos consecutivos: venció a Cobreloa en los dos partidos de los octavos de final de la Copa Chile y viene de golear por 5-2 a Colo Colo, poniendo fin a una racha de 12 encuentros sin derrotas del Cacique. Los Diablos Rojos, en cambio, acumulan cinco caídas consecutivas en la liga y quedaron eliminados de la Copa Chile en los octavos de final, a manos de Deportes Puerto Montt.
En la previa de este encuentro, nuestro especialista te presenta los tres mejores pronósticos de Ñublense vs. Coquimbo Unido para que consideres a la hora de apostar.
Coquimbo Unido llega en levantada y Ñublense no hace pie
Coquimbo Unido llega con confianza al partido, luego de vencer a Cobreloa en los dos encuentros de los octavos de final de la Copa Chile. Tras esas victorias, goleó por 5-2 a Colo Colo, líder del Campeonato Nacional, y puso fin a una racha de 12 partidos sin derrotas del Cacique.
Ñublense atraviesa un momento muy complicado. Además de quedar eliminado de la Copa Chile frente a Deportes Puerto Montt, acumula cinco derrotas consecutivas en el torneo.
Resultado del partido: Coquimbo Unido – 2.37 en 1xbet
Los minutos finales suelen traer goles en los partidos de ambos equipos
En los últimos cuatro partidos de los Diablos Rojos en el Campeonato Nacional, se registró un grito de gol después de que se cumplan los 75 minutos.
En cinco de los anteriores seis choques de los Piratas en el certamen, también hubo al menos un gol en esa etapa final.
Intervalo de gol (76-90 Mins): Si – 2.05 en 1xbet
Guido Vadalá llega encendido al choque con los Diablos Rojos
Guido Vadalá ha brillado en las últimas presentaciones del elenco aurinegro. Asistió en el partido de ida de octavos de final ante Cobreloa y marcó uno de los goles en el encuentro de vuelta. Al juego siguiente, el más reciente de su equipo, marcó otro tanto y aportó dos asistencias para el 5-2 sobre Colo Colo.
Anotará un gol: Guido Vadalá – 3.79 en 1xbet
Cuotas: Ñublense vs Coquimbo Unido
Además de este encuentro, en la sección de pronósticos deportivos de RedGol encontrarás análisis, estadísticas y cuotas destacadas de todos los partidos del Campeonato Nacional y otras competencias.
Historial de Ñublense vs Coquimbo Unido: últimos partidos
- Coquimbo Unido 1-1 Ñublense (Campeonato Nacional 2026)
- Coquimbo Unido 2-1 Ñublense (Campeonato Nacional 2025)
- Ñublense 0-0 Coquimbo Unido (Campeonato Nacional 2025)
- Coquimbo Unido 1-0 Ñublense (Campeonato Nacional 2024)
- Ñublense 0-0 Coquimbo Unido (Campeonato Nacional 2024)