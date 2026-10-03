El Comandante analizó lo que fue el agónico triunfo como visitantes ante Deportes Temuco, resultado que los mantiene como absolutos líderes del torneo.

Cobreloa dio un paso importantísimo en su lucha por lograr el ascenso directo en la Primera B. El cuadro loíno aprovechó la derrota de Wanderers ante Recoleta con un agónico triunfo por 1-0 en su visita a Deportes Temuco, resultado que los mantiene como absolutos punteros del torneo.

Gracias al solitario gol sobre la hora de Gustavo Gotti el equipo de Mario Salas ahora es puntero con 48 puntos, cuatro más que los porteños y que San Luis de Quillota, elenco que este domingo recibirá a Unión Española.

Tras la victoria el Comandante analizó lo que fue esta importante victoria, la segunda por la Liga de Ascenso desde que llegó a hacerse cargo del club hace un par de semanas. Para Salas, este grupo de jugadores quiere lograr algo importante independiente de quien esté como DT.

Mario Salas infla el pecho tras triunfazo de Cobreloa sobre Temuco

El entrenador de la escuadra naranja afirmó que “creo que el primer tiempo de Cobreloa fue muy bueno, sobre todo los primeros 30 a 35 minutos. En los últimos 10 a 15 minutos Temuco se nos vino encima. En el segundo tiempo se repitió, pero nosotros generamos un par de ocasiones muy claras”.

“Nos empezaron a generar algunos problemas y nosotros supimos equilibrarlo. Al final, más allá de lo que puedan ser las estadísticas o todo lo demás, creo que hubo un equipo que no renunció a la idoneidad. Eso nos deja conformes y tranquilos”, agregó.

Los naranjas sacaron una ventaja de cuatro puntos en la cima de la Primera B. | Foto: Cobreloa.

Sobre las dos victorias al hilo que suma por el torneo, Salas declaró que “ratifica en estos días que hemos estado, que no son muchos, que el equipo y los jugadores quieren lograr algo importante para la institución, más allá de la persona que esté a cargo”.

Para cerrar, el DT valoró el aporte de los más jóvenes, afirmando que “es muy meritorio lo que está haciendo la cantera. De hecho, estos chicos están preparados en forma metódica, como tiene que ser, para poder ganarse un lugar más adelante en el equipo”.

El próximo partido de Cobreloa

Los loínos volverán a la acción ante Coquimbo Unido este miércoles 7 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Este duelo será válido por la revancha de los octavos de final de la Copa Chile.

Por su parte en la B el cuadro de Calama enfrentará a Deportes Copiapó como visitante el domingo 11 de octubre a las 15:00 horas en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla.

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En síntesis