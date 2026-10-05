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Fútbol chileno

“Yo odiaba a Católica”: Emiliano Vecchio detalla la vez que “jugó para atrás” por Colo Colo

El argentino contó sin pudor el cómo buscó perjudicar a los Cruzados y ayudar a Unión Española.

Por César Vásquez

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Emiliano Vecchio quedó muy mal parado tras ese partido.
© PhotosportEmiliano Vecchio quedó muy mal parado tras ese partido.

Emiliano Vecchio volvió a hablar de uno de los episodios más polémicos de su carrera, cuando jugó “para atrás” mientras defendía a Colo Colo. Todo para perjudicar a Universidad Católica.

El argentino llegó a Chile con la camiseta de Unión Española. Luego de brillar en Santa Laura, saltó a los Albos en el 2013. Claro que por cosas de la vida, le tocó darle una enorme ayuda los Hispanos, todo gracias a una horrible actitud profesional.

Los córner a cualquier parte por Vecchio

En la última fecha del torneo de Transición 2013, Unión Española y Universidad Católica igualaban en puntos, pero los Hispanos tenían mejor diferencia de gol. Si ambos ganaban, los de Independencia darían la vuelta olímpica. Los dirigidos por José Luis Sierra enfrentaban a Colo Colo, que tenía en sus filas a Emiliano Vecchio.

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“Yo a Católica la odiaba. ¿Por qué? Porque Unión Española y Católica es clásico. Entonces yo lo odiaba”, comenzó contando a Sistema Joaco Santos. Vecchio no iba a dejar que los Cruzados dieran la vuelta y no el equipo que el quería, así que hizo algo muy reprochable.

Córner para nosotros. ¿Quién la agarra? Emiliano Vecchio. Yo pateaba los córners. La agarré, la pateé y la tiré a la tribuna. A los tres minutos, córner de nuevo. Igual, parecía a propósito. Voy, le pego, al otro lado de nuevo. Dos minutos después, córner de nuevo, encima del mismo lado. Voy, más lejos la pateé“, contó Vecchio, sin ninguna vergüenza.

Vecchio nunca ocultó su amor por Unión Española. Imagen: Photosport

Vecchio nunca ocultó su amor por Unión Española. Imagen: Photosport

Finalmente, Unión Española venció por la mínima a Colo Colo y se coronaron campeones. Vecchio estaba feliz por la derrota del club que defendía. Claro que un compañero de equipo, que es ídolo de Universidad Católica, no estaba de acuerdo con lo que hizo.

Mis compañeros me querían matar. Yo lo tenía a José Pedro Fuenzalida, que es hincha de Católica hasta el día de hoy, me decía de todo (…) Es verdad, porque yo no quería que salga campeón Universidad Católica”, cerró un poco profesional Vecchio.

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