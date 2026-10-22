Martín Ormeño, jugador que agarró camiseta titular en los hispanos, habló con RedGol sobre el duelo para seguir soñando con subir al fútbol grande.

Unión Española revivió en la Primera B. El equipo de Ronald Fuentes derrotó 1-0 a Copiapó y sueña con arrebetarle un lugar en la liguilla del ascenso, tras una irregular campaña 2026.

Martín Ormeño es uno que ha tomado camiseta de titular en los últimos partidos. El carrilero diestro llegó este año a Santa Laura y en diálogo con RedGol se pone metas para el decisivo duelo ante Santiago Wanderers, de este sábado.

“Tenemos matemáticamente chance aún. Estamos a un punto fuera (de la liguilla) y esta fecha se ve mucho el tema descenso, el que sale campeón y quién entra a la liguilla”, partió diciendo.

Así afronta Unión Española el desafío caturro

En un partido que tuvo polémica en la previa por petición de hinchas de Unión Española para prohibir venta de entradas a Wanderers, Martín Ormeño avisó desde los hispanos. El duelo es decisivo para el sueño de ir a liguilla del ascenso en Santa Laura.

Unión está fuera de liguilla del ascenso por ahora.

“Wanderers se juega más allá de pelear el campeonato, ya que el segundo puesto es cupo directo a una semifinal de la liguilla. Pero por ahí nos jugamos un poquito más nosotros que ellos”, declaró el heredero del clan Ormeño.

Tras el triunfo ante Deportes Copiapó, el lateral derecho la tiene clara y dice que en los hispanos “hoy el foco es Wanderers, ganar de nuevo de local, que es la felicidad que uno le puede dar al hincha”.

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“Me ha tocado poco jugar, no lo que esperaba, pero estos últimos dos partidos me he sentido muy bien… Va a ser un rival difícil (Wanderers), ellos tienen chicos, un equipo joven y muy dinámico”, cerró.