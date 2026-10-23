Pese a las palabras del DT, los azules hicieron oficial la programación y el escenario del duelo de Copa Chile. Sigue la teleserie por la localía.

U de Chile ha sufrido con el tema de la localía en las últimas semanas. El mal estado del Estadio Nacional por los conciertos obligó al equipo a buscar otras alternativas.

Esta vez, el propio elenco azul despejó las dudas sobre el partido ante Deportes Antofagasta, por Copa Chile. El encuentro se jugará en el Estadio Santa Laura, este 5 de noviembre, pese a las loas de Fernando Gago a la cancha de El Teniente de Rancagua.

“Sí, el campo estaba muy bien. Es rápido, a la velocidad que nosotros necesitamos jugar”, había dicho el DT argentino, luego de la goleada 6-0 de la U ante Ñublense, por Liga de Primera.

U de Chile avisa: que Independencia sea azul

U de Chile confirmó programación y escenario para el duelo suspendido con Deportes Antofagasta, por Copa Chile. El encuentro será el próximo jueves 5 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Estadio Santa Laura.

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“Partido confirmado. La vuelta de los Cuartos de Final de Copa Chile ante Deportes Antofagasta la disputaremos en Santa Laura… Acompáñanos en un duelo clave. Que Independencia sea completamente azul”, publicó el equipo.

Horas antes, Fernando Gago se había pronunciado metiendo presión por el escenario, donde en conferencia de prensa dijo que “la prioridad es que esté bien, acorde a lo que trabajamos. Cuando uno es visita quizás no está de la misma forma, por distintos cuidados”.

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“El campo de juego tiene que estar acorde a lo que practicamos para nuestra localía. Independiente de si es acá o donde sea, el estadio tiene que estar en buenas condiciones”, aseguró el DT.