Programan el partido de U de Chile vs Deportes Antofagasta: ¿Dónde se juega?

Luego de ser suspendido por las autoridades, por el temporal de lluvia, la ANFP agendó el duelo por los cuartos de la Copa Chile.

Universidad de Chile y sus hinchas se pueden empezar a planificar por el suspendido partido de los cuartos de final de la Copa Chile 2026, donde deben recibir a Deportes Antofagasta.

Hay que recordar que la revancha ante los Pumas estaba programada para el pasado miércoles, pero las autoridades no aprobaron los permisos por el temporal en Santiago.

Por lo mismo, en un compromiso que estaba agendado en el estadio Santa Laura, se tuvo que mover, donde ahora entregaron la fecha definitiva para ponerse al día: el 5 de noviembre.

La U tiene que definir estadio para recibir a Antofagasta. Foto :Pedro Tapia/Photosport

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Falta estadio para la U vs Antofagasta

Así lo detalla la web oficial de la ANFP y la Copa Chile, donde hace minutos confirmaron la programación del partido pendiente entre Universidad de Chile y Deportes Antofagasta.

El choque definirá a uno de los semifinalistas de la competencia, con un marcador favorable al equipo del norte del país, quienes vencieron por 2-0 en el primer duelo en el estadio Calvo y Bascuñán.

Ahora la revancha fue programada para el jueves 5 de noviembre, a las 19.00 horas, aun con estadio por definir, donde está Santa Laura o El Teniente de Rancagua como opciones.

Este choque ante los Pumas cargará una semana para los azules, que vendrán de jugar el Clásico Universitario ante Universidad Católica (1 de noviembre), para luego recibir a Cobresal (8 de noviembre).

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