Los azules han jugado dos partidos en todo octubre, lo que les corta el ritmo, por ejemplo, tras la última goleada contra Ñublense.

Universidad de Chile se llena de dudas luego de una nueva suspensión de partidos en el fútbol chileno, lo que esta vez frenó su trascendental encuentro por la Copa Chile.

Esta jornada los azules debían recibir a Deportes Antofagasta, por la revancha de los cuartos de final del torneo, con un marcador de 2-0 abajo por el primer duelo en el norte del país.

Pero la lluvia le jugó una mala pasada, donde las autoridades decidieron rechazar el permiso del encuentro en el estadio Santa Laura, lo que llena de dudas a los hinchas bullangueros.

Todo, porque en el mes de octubre la U sólo ha jugado dos partidos, con un dispar rendimiento en ambos, lo que genera incomodidad por lo que viene el lunes ante Everton por la Liga de Primera.

Fernando Gago ha debido adaptar a su equipo a los parones. Foto Pedro Tapia/Photosport

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La U se complica con los parones

Cristián Castañeda conversó con Redgol sobre esta situación que viven en Universidad de Chile, donde deja en claro que los parones no le vienen bien al cuadro de Gago, como lo que pasó en la última fecha FIFA.

“Sin duda que afecta, uno pierde la continuidad y por mucho que se entrene no es lo mismo. Ya quedó demostrado, cuando fue el último parón, se fue a jugar allá en una cancha que no estaba en buenas condiciones, que no corría la pelota, la secaron, se sufren las consecuencias”, explicó.

El defensor campeón con la U recuerda la derrota por 2-0 ante Antofagasta, aunque, en una irregularidad que impacta, a los pocos días vencieron por 6-0 a Ñublense.

“Cuando uno llega al final del torneo debe llegar aceitado y estas cosas atrasan. Ojalá que no, pero este tema es para los dos, es lo único positivo que llegarán los dos sin jugar, hay que entrenar de buena manera y que Gago tome buenas decisiones”, cerró.