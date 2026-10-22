Óscar Wirth analizó el casi inminente regreso del portero de Cabo Verde a la titularidad en el arco del Cacique.

Colo Colo tiene este día domingo ante Palestino en el Estadio Santa Laura un partido clave para por fin comenzar a abrochar el título en esta Liga de Primera. Los albos quieren volver a los triunfos luego de tres fechas sin ganar y que se acortará a nueve puntos su ventaja en al cima.

Para eso Fernando Ortiz tiene en mente meter una osada movida en el equipo titular, dándole a Vozinha los guantes de arquero titular luego del discreto cometido de Gabriel Maureira en la derrota por 5-2 ante Coquimbo Unido.

Esto fue analizado por una voz autorizada como la de Óscar Wirth, quien en charla con RedGol afirmó que esta decisión del Tano podría tener más fines “marqueteros” que deportivos, sobre todo por todo lo que genera la figura de Vozinha.

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Óscar Wirth analiza la titularidad de Vozinha en Colo Colo

El ex arquero aseguró a nuestro sitio que “yo creo que el concepto de ‘marquetear’ los tiene un poco presos a todos. Tengo entendido que lo que tenían presupuestado recaudar con Vozinha no se ha dado como lo querían realmente. Y por eso le dan la posibilidad, porque a la vez aparece una publicidad en la televisión ahora”.

“Esas cosas así yo creo que son de manejo institucional, pero al final lo que prima es la cuestión futbolística. Tener a alguien ahí que realmente se desenvuelva bien y cubra la espalda del equipo en momentos en que realmente lo necesite”, agregó.

Vozinha ha jugado tres partidos en el arco de Colo Colo con apenas un gol recibido. | Foto: Photosport.

En ese sentido, el campeón con los albos en 1979 afirmó que “la inversión que se ha hecho yo creo que se hizo indudablemente para que Vozinha juegue. No sé cómo ha sido la conversación que en este momento existió entre el técnico y el presidente del club, porque realmente todas esas cosas también entran a tallar en la toma de decisiones”.

“También es un arma fácil para decir en su momento: ‘Yo ya hice jugar a los jóvenes y realmente me tenían muy satisfecho, y quería darle una manito a uno que está terminando contrato ahora a fin de año’. En fin, hay muchas cosas como para respaldarse en caso de. Al final lo único que vale la pena es que obtengan resultados o salgan campeones”, concluyó.

¿Cuándo juega Colo Colo ante Palestino?

Albos y árabes se verán las caras este domingo 25 de octubre a las 17:30 horas en el Estadio Santa Laura. Este compromiso será válido por la fecha 25 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis