Si bien el técnico albo no confirmó si es que el caboverdiano partirá a Londres para la ceremonia del trofeo, sí dejó en claro que "hablé con él y debe tomar la decisión".

Estaba claro que en la conferencia de prensa previa al duelo de Colo Colo del domingo en Santa Laura ante Palestino, se le iba a preguntar al técnico Fernando Ortiz por dos asuntos vinculados al arquero caboverdiano Vozinha.

La primera de ellas, tiene relación con si el africano será titular este fin de semana, donde señaló que “todavía no lo he decidido, tengo tiempo hasta mañana para tomar una decisión y aclarar mis ideas”, donde incluso se enojó con el periodista por no quedar conforme con sus dichos. “Me preguntas, yo respondo, ¿qué no entiendes?“, dijo.

Tras eso, Ortiz comenzó a hablar sobre si Vozinha tendrá la autorización del club para viajar hasta Londres a la ceremonia de entrega del Balón de Oro, donde está nominado como “mejor arquero”. Ante esto, el técnico de Colo Colo entregó su opinión.

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Ortiz aclara si Vozinha viaja a Balón de Oro

“Yo hablé con Josi en la semana, él está en las condiciones para competir con sus compañeros, me queda la tranquilidad de que está comprometido con estar en su club y hacer las cosas correctamente“, manifestó el Tano quien aclaró sobre el viaje que “él tiene que tomar una decisión. Si va, se le apoyará como club y lo esperaremos para que vuelta a competir”.

Sobre las constantes ausencias de Vozinha en su paso por Colo Colo, Ortiz reconoció que “lo que ocurre con él es particular. Josimar lo que era, fue y es, es eso. Lo más importante para mí como entrenador es que es consciente y quiere competir y quedarse en la institución“.

“Eso lo tiene claro y ha dejado de hacer situaciones que lo llevó a competir. Esa tranquilidad tengo. Lo que pase fuera de la cancha, sabrá entender cuándo sí y cuándo no”, puntualiza el técnico quien aclara que el último permiso al arquero para ir al cumpleaños de su madre “a mí modo de ver, no viene al caso“.

Por último, Ortiz no ocultó su felicidad porque Vozinha sea nominado al Balón de Oro, pues “esto es aprendizaje para mí. Es algo que no me había sucedido y tener figuras de esas alturas, me pone feliz en mi corta experiencia como entrenador. No soy de dimensionar ciertas cosas sobre ese tema y lo vivo en el momento“.

En síntesis