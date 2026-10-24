El agónico triunfo de los Loínos sobre Rangers los dejó en la cima junto a San Luis, restando una sola fecha.

La Primera B vive una definición muy emocionante. Mario Salas habló del triunfazo de Cobreloa, el cual los deja en lo más alto restando solo una fecha para el final.

San Luis de Quillota tenía la oportunidad de asegurar el título en esta jornada, más allá de los temas reglamentarios en la ANFP. Sin embargo, los Canarios igualaron ante Recoleta. Los Loínos no desaprovecharon la ocasión y vencieron a Rangers en la agonía.

La alegría de Mario Salas en Cobreloa

Con los resultados de esta fecha, ahora Cobreloa y San Luis comparten el primer lugar del campeonato con 54 puntos. Si terminan la Primera B de esta manera, ambos tendrán que jugar un duelo extra de definición. Dramatismo total. Los Zorros del Desierto sufrieron mucho para vencer a Rangers. Solo el tanto de Gustavo Gotti a los 94 minutos les dio los 3 puntos.

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“Me da la impresión de que nos faltó generar más ocasiones claras, pero rescato que es invaluable: un equipo que siempre quiere ir al frente. Hacer un gol en los últimos minutos no es azaroso ni de suerte. Es porque se intenta hasta el final. Y si hay un mérito nuestro es que hemos seguido intentando hasta el final. Eso sucedió en cada partido. Lo de Cobreloa es ganar en base a una idea de juego“, explicó Salas.

“Ganando como lo hizo Cobreloa y San Luis empató al último minuto, habla de jerarquía y el nivel de este campeonato. No nos han regalado absolutamente nada. Rangers fue un rival muy digno, perfectamente nos pudo empatar. Ha sido una lucha muy difícil y a la par”, complementó el entrenador.

En la última fecha Cobreloa recibirá a Deportes Puerto Montt en Calama, mientras San Luis de Quillota tendrá que visitar a San Marcos en Arica. Ambos encuentros serán el sábado 31 de octubre a las 17:30 horas.

“Creo que ahora en la última fecha tenemos a los dos equipos con las mismas condiciones. Es de esperar que nos quedemos con los 3 puntos contra Puerto Montt y podamos disfrutar. El esfuerzo fue encomiable, el apoyo de la gente también fue muy lindo. Ese sector del estadio teñido de naranja. Esto va para la hinchada, la gente de Calama y de Cobreloa”, cerró Mario Salas.