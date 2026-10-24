Cruzados lograron finalmente el aplazamiento de polémico duelo en materia de programación. Desde Quilín respondieron rápidamente y sigue la polémica.

Sigue la teleserie entre U Católica y la ANFP, luego que el organismo programara el duelo suspendido ante Audax, para el miércoles 28 de octubre. Eso le significa poco descanso a los cruzados tras enfrentar a Unión La Calera y previo al Clásico Universitario con la U.

Amparados en el artículo 28 del Reglamento, los franjeados lograron la suspensión del duelo nuevamente. Ahí apelaban a que dicha ley “establece un plazo mínimo de diez días hábiles para solicitar la autorización de espectáculos de fútbol profesional”.

“Asimismo, el artículo 61 de las Bases de la Liga de Primera obliga a los clubes a dar íntegro cumplimiento a dicha ley y su reglamento. Por lo tanto, las facultades de programación de la ANFP no pueden ejercerse de manera que obliguen a un club a incumplir las mismas bases que rigen la competencia”, reclamó la UC.

Posibles repercusiones para U Católica

Marco Escobar, periodista de DSports Chile, informó que “el Directorio de la ANFP denunció a U Católica”. Eso, mientras en Quilín querían llevar el partido del miércoles a otro estadio con tal de que se juegue.

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“La UC arriesga sanciones por no cumplir el reglamento del Torneo. Sin embargo, la Ley estaba del lado de Cruzados. El Tribunal deberá resolver sí proceden castigos deportivos…”, avisó Rodrigo Contreras, de Cooperativa.

Justamente, más allá de las acusaciones por querer ganar tiempo de descanso, el reglamento ampara el alegato de U Católica. Ahora deberá ver en Quilín los pasos a seguir.

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En lo deportivo, el elenco de Daniel Garnero enfrentará este domingo como visita a Unión La Calera. El duelo se jugará a las 15.00 horas en el Nicolás Chahuán Nazar, en plena luchada cruzada por el Chile 2 con U de Chile.

Así se descargó la UC pidiendo suspensión del duelo: