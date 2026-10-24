Canarios salieron al paso y, con furia, lanzaron publicación y comunicado dirigido a Quilín. Hoy enfrentan a Deportes Recoelta, a las 17.30 horas.

Sigue el escándalo de la Primera B con el caso San Luis de Quillota. Previo al partido ante Recoleta, donde pueden ser campeones, se supo que la ANFP no los proclamará monarcas debido a los casos de San Marcos y Puerto Montt (denunciados), que podrían descender administrativamente.

Ahí se alude al artículo 87° de las Bases del Campeonato, denominado “Descenso por sanciones, por desafiliación o expulsión”, que podría darle puntos a Cobreloa y otros equipos que enfrentaron a los denunciados. Eso sacudiría totalmente la tabla de posiciones.

Yamal Rajab, Gerente de ligas de la ANFP, avisó que “la aplicación de esta disposición podría incidir directamente en la tabla de posiciones y, por consiguiente, en la determinación del campeón del torneo”.

San Luis responde y exige que se respete al campeón

Mediante una publicación en redes sociales, primero, y luego en un comunicado filtrado, San Luis de Quillota barrió con la ANFP y su polémica determinación. Los quillotanos exigen que se respete lo acontecido en la cancha, donde hoy podrían ser campeones.

San Luis tiene la primera opción de quedarse con el título en la Primera B. / Photosport.

“Estimamos que la decisión no tiene sustento en las Bases, se aparta de la propia Asociación y causa a San Luis un perjuicio que puede evitarse con medidas menos gravosas”, lanzó el club, según consignó Soy Canario. Ahí apuntan a los siguientes fundamentos:

Las bases ordenan proclamar al campeón y no contemplan su suspensión.

La decisión excede las atribuciones de la Gerencia.

El artículo 87 no se aplica a sanciones dictadas después del término del Campeonato.

Las causas invocadas no justifican la incertidumbre que la comunicación les atribuye.

La decisión se aparta de la práctica de la Asociación.

La medida es desproporcionada.

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Por ello, el elenco canario le pidió a la ANFP que “se solicita dejar sin efecto la decisión comunicada y proclamar campeón del Campeonato de Ascenso 2026 al club que obtenga la mayor cantidad de puntos al término de las 30 fechas.

El palo en redes sociales:

El comunicado quillotano: