Pese a que dependía de sí misma para meterse en los octavos de final, el cuadro europeo fue mucho para La Roja y se queda sin pasar de ronda tal como en sus dos ocasiones anteriores.

La Selección Chilena dependía de sí misma para soñar con una clasificación para los octavos de final del Mundial Femenino Sub 17 que se juega en Marruecos. Aunque claro, para ello debían derrotar a una de las favoritas como España.

Para este desafío, la entrenadora Vanessa Arauz puso en cancha a Oriana Cristancho en el arco; Constanza Sánchez, María Paz Valdivieso y Florencia Gálvez en defensa; Amparo Abarca, Antonella Martínez, Martina Poblete, Amaral Farías y Valentina Contreras en mediocampo; Elisa Cornejo y Catalina Muñoz en delantera.

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España fue mucho para Chile en Mundial Femenino Sub 17

La resistencia nacional apenas duró cuatro minutos. Una pelota quieta derivó en que María Aymerich rematara a boca de jarro para abrir el marcador. Un cuarto de hora después, las europeas liquidaron la brega con una lucida acción individual de Bruna Quintana (21′).

La realidad es que Chile hizo lo que pudo, con sus armas, para tratar de acortar las abismales distancias entre ambos equipos, incluso tuvo opciones para descontar mediante su mejor jugadora en el torneo, la Cata Muñoz, pero no fue suficiente.

España selló el primer puesto del Grupo F en el Mundial Femenino Sub 17 mediante Quintana a los 59′ para poner el 3-0. El descuento de Florencia Gálvez (90+8′) sólo sirvió para decorar la derrota definitiva por 1-3 que deja a La Roja como colista con sólo una unidad.

Así concluye la participación de Chile en su tercera Copa del Mundo Femenina de la categoría, con un empate y dos derrotas, sin lograr superar lo hecho en Trinidad y Tobago 2010 o India 2022, donde también quedó afuera en fase de grupos.

¡ESPAÑA LO GANA DESDE EL VESTUARIO! A los 4′, María Aymerich tomó el rebote en el área y puso el 1-0 contra Chile. #Sub17FemeninoEnDSPORTS #U17WWC https://t.co/OPvO3x5Ul9 — DSPORTS (@DSports) October 25, 2026

¡¡POR DIOS, ES UN GOLAZO!! Bruna Quintana hizo la individual y puso el 2-0 para España contra Chile. #Sub17FemeninoEnDSPORTS #U17WWC https://t.co/qLWI4NHSWt — DSPORTS (@DSports) October 25, 2026

¡ESPAÑA PUSO LA GOLEADA EN EL MARCADOR! Pase filtrado para Bruna Quintana, quien marcó el 3-0 contra Chile. #Sub17FemeninoEnDSPORTS #U17WWC https://t.co/sOF8IKXSAo — DSPORTS (@DSports) October 25, 2026

Así quedó la Tabla de Posiciones del Grupo F

Imagen: FIFA

En síntesis