Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Selección Chilena

La Roja Sub 17 se juega la clasificación ante España: cuándo es su próximo partido y qué necesita

Chile sufrió una derrota por 3-1 ante México y quedó obligada a buscar su paso a los octavos de final del Mundial Femenino Sub 17.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
La Roja cayó ante México en el segundo partido por la Copa Mundial Femenina Sub 17 de Marruecos 2026.
© Jovino Henríquez - FFCh.La Roja cayó ante México en el segundo partido por la Copa Mundial Femenina Sub 17 de Marruecos 2026.

La Roja Femenina Sub 17 tendrá una verdadera final en su próximo partido del Mundial de Marruecos. Tras caer por 3-1 ante México, la selección chilena deberá enfrentar a España en la última fecha del Grupo F, para mantener vivas las opciones de avanzar a los octavos de final.

Chile abrió la cuenta a los 12 minutos con Catalina Muñoz, pero no pudo mantener la ventaja ante México tras empatar 1-1 con Australia en su debut.

La Roja quedó contra las cuerdas en el Mundial Sub 17.

La Roja quedó contra las cuerdas en el Mundial Sub 17.

¿Cuándo juega Chile vs. España por el Mundial Sub 17 Femenino?

El próximo partido de La Roja Femenina Sub 17 será ante España este domingo 25 de octubre, a las 12:00 horas de Chile, por la última jornada de la fase de grupos.

Será en Marruecos, donde la selección nacional buscará recuperarse del tropiezo ante México y conseguir un resultado que le permita seguir compitiendo en el torneo.

Daniel Bertoni apunta a Maximiliano Gutiérrez como el líder del recambio de la Roja: “Va a ser muy importante”

ver también

Daniel Bertoni apunta a Maximiliano Gutiérrez como el líder del recambio de la Roja: “Va a ser muy importante”

¿Qué necesita La Roja para clasificar a octavos de final?

Chile llega a la última fecha con un punto, luego de empatar con Australia y perder ante México, panorama complejo porque tendrá enfrente a España, que suma dos triunfos consecutivos y lidera el Grupo F con seis unidades.

Tras la segunda jornada, la tabla quedó con España en el primer lugar, con seis puntos; México segundo, con tres; y Chile y Australia igualados con una unidad cada uno.

La Roja necesita sumar y estar atenta al resultado entre México y Australia, ya que la definición de los clasificados dependerá de los resultados finales y de los criterios de desempate correspondientes.

En resumen…

  • Próximo partido: Chile vs. España, por el Mundial Femenino Sub 17.
  • Fecha y hora: domingo 25 de octubre, a las 12:00 horas de Chile.
  • El desafío: La Roja necesita un buen resultado para mantener sus opciones de avanzar a octavos de final.
Lee también
Chile vs. México: hora y dónde ver el Mundial Femenino Sub 17
Selección Chilena

Chile vs. México: hora y dónde ver el Mundial Femenino Sub 17

¿Cuándo juega Chile vs. México en el Mundial Femenino Sub-17?
Selección Chilena

¿Cuándo juega Chile vs. México en el Mundial Femenino Sub-17?

Chile vs. Australia: hora y dónde ver a La Roja en el Mundial Femenino Sub 17
Selección Chilena

Chile vs. Australia: hora y dónde ver a La Roja en el Mundial Femenino Sub 17

Los grupos de Chile en los Mundiales Sub 17 masculino y femenino
Selección Chilena

Los grupos de Chile en los Mundiales Sub 17 masculino y femenino

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo