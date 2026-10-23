Chile sufrió una derrota por 3-1 ante México y quedó obligada a buscar su paso a los octavos de final del Mundial Femenino Sub 17.

La Roja Femenina Sub 17 tendrá una verdadera final en su próximo partido del Mundial de Marruecos. Tras caer por 3-1 ante México, la selección chilena deberá enfrentar a España en la última fecha del Grupo F, para mantener vivas las opciones de avanzar a los octavos de final.

Chile abrió la cuenta a los 12 minutos con Catalina Muñoz, pero no pudo mantener la ventaja ante México tras empatar 1-1 con Australia en su debut.

La Roja quedó contra las cuerdas en el Mundial Sub 17.

¿Cuándo juega Chile vs. España por el Mundial Sub 17 Femenino?

El próximo partido de La Roja Femenina Sub 17 será ante España este domingo 25 de octubre, a las 12:00 horas de Chile, por la última jornada de la fase de grupos.

Será en Marruecos, donde la selección nacional buscará recuperarse del tropiezo ante México y conseguir un resultado que le permita seguir compitiendo en el torneo.

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¿Qué necesita La Roja para clasificar a octavos de final?

Chile llega a la última fecha con un punto, luego de empatar con Australia y perder ante México, panorama complejo porque tendrá enfrente a España, que suma dos triunfos consecutivos y lidera el Grupo F con seis unidades.

Tras la segunda jornada, la tabla quedó con España en el primer lugar, con seis puntos; México segundo, con tres; y Chile y Australia igualados con una unidad cada uno.

La Roja necesita sumar y estar atenta al resultado entre México y Australia, ya que la definición de los clasificados dependerá de los resultados finales y de los criterios de desempate correspondientes.

En resumen…