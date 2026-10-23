Arnaldo Castillo es un nombre que ha estado rondando a la selección chilena debido a su presente en O’Higgins. Un compatriota suyo se alegra mucho por su actualidad.

Castillo llegó siendo muy joven a Chile, donde realizó el trabajo formativo en Universidad de Concepción. Se dio la vuelta larga, hasta arribar al Capo de Provincia. En Rancagua le costó en un principio, pero en este 2026 se destapó con goles.

Respaldan llamado a Arnaldo Castillo

Arnaldo Castillo si bien es paraguayo de nacimiento, por su largo tiempo en Chile obtuvo esta nacionalidad. Hace rato que se viene especulando con un llamado a La Roja, aunque Nicolás Córdova todavía no lo cita. De todos modos, la opción está ahí, algo que pone muy contento a su compatriota Luis Riveros.

“La verdad, yo personalmente me pongo muy contento porque lo conozco muy bien, conozco muy bien su juego y el sacrificio que él hizo. Nosotros jugamos juntos en las series menores en Universidad de Concepción. Tuve la oportunidad de asistirlo varias veces”, indicó Riveros en DSports.

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Luis Riveros también es paraguayo nacionalizado chileno. Compartieron camarín en el Campanil con Castillo, así como también en Naval. Mientras el jugador de Coquimbo es categoría 1998, el de O’Higgins es 1997. Por esta razón, hasta jugaron en el fútbol formativo.

“Le costaba jugar por el cupo de extranjero y bajaba a las menores. Teníamos el sueño de llegar a jugar a primera y la verdad que me pone muy contento su presente. Los dos hemos crecido, nos tocó difícil porque ambos tuvimos que ir a segunda, a él le fue bien en segunda. Estuvo en Primera B, le fue bien, hacía goles”, agregó Riveros, quien está orgulloso de lo realizado por su compatriota.

Luis Riveros también ha hecho su carrera en Chile llegando desde Paraguay. Imagen: Photosport

“Hoy que esté sonando en la selección es un mérito que él logró a fuerza de trabajo, porque no es fácil estar lejos de casa y que le vaya bien es porque él trabajó para que le fuera bien“, cerró Luis Riveros. En el 2026, Arnaldo Castillo ha jugado 49 partidos y ha anotado 21 goles.