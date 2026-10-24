San Luis busca acercarse al título de la Primera B ante un Deportes Recoleta que lucha por mantenerse en zona de Liguilla.

La definición de la Primera B entra en fase decisiva y San Luis de Quillota tiene la primera opción de quedarse con el campeonato. Los dirigidos por Humberto Suazo enfrentan este sábado a Deportes Recoleta con la ilusión de dar un paso clave hacia la corona.

Los Canarios llegan a la fecha 29 con dos puntos de ventaja sobre Cobreloa, su principal perseguidor. Por eso, una victoria ante los Textileros podría acercarlos al objetivo, aunque también deberán estar atentos a lo que ocurra con los loínos, que visitan a Rangers.

Suazo está a detalles de ganar un título en su primer año como DT.

¿A qué hora juega San Luis vs. Deportes Recoleta?

San Luis enfrenta a Deportes Recoleta este sábado 24 de octubre, desde las 17:30 horas de Chile , en el Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández, por la fecha 29 de la Liga de Ascenso Caixun 2026

El partido será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium, de manera online y por streaming en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

ver también Rangers vs. Cobreloa: horario y dónde ver EN VIVO el partido que se transmite solo por HBO Max

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¿Cómo llegan ambos equipos?

San Luis tiene la oportunidad de dar un paso clave hacia el título de la Primera B. Si vence a Deportes Recoleta y Cobreloa deja puntos en su partido, el equipo de Humberto Suazo podrá celebrar el campeonato.

En la otra vereda, Recoleta marcha sexto y necesita sumar para mantenerse en zona de Liguilla y seguir soñando con el ascenso, luego de caer goleado ante los loínos. El último partido entre ambos, disputado en mayo, terminó igualado sin goles.

En resumen…