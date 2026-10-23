Hernán “Nano” Torres, ex preparador físico de Colo Colo y la selección chilena, analizó la notable campaña de Chupete como DT de San Luis en la Primera B.

Humberto Suazo está a detalles de cerrar una notable temporada 2026 al mando de San Luis de Quillota. El equipo de Chupete atraviesa una remontada notable en la Primera B y, cuando nadie lo tenía en sus papeles, se hizo con el liderato del torneo con solo dos fechas por jugar.

Con seis puntos todavía en disputa el cuadro quillotano es puntero con 53 unidades, dos más que Cobreloa, su más cercano perseguidor y por ahora el único que podría arrebatarles ese ascenso directo a la máxima categoría del fútbol chileno.

Uno que mira con mucha alegría este notable debut como entrenador de Chupete es Hernán “Nano” Torres, ex preparador físico de Colo Colo y la selección chilena, quien fue una de las personas más cercanas al ex delantero en sus años como jugador.

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“Humberto Suazo siempre ha tenido éxito en todos lados”

En charla con RedGol el ex PF del Cacique afirmó que “me pone muy contento ver la faceta que ha logrado desarrollar. Yo no voy a decir que me sorprende o que no lo proyectaba, porque siempre he dicho que él es un ganador que se ha ganado la vida”.

“Cuando lo escucho declarar, veo que le asigna una responsabilidad de creación a los jugadores en ciertos sectores del campo, lo cual tiene que ver con la confianza y con la convicción de cómo mira el fútbol”, agregó.

En ese sentido, Torres sostuvo que “lo más importante de todo es que el plantel le ha respondido; se siente cómodo en la institución, con el cuerpo técnico y con el equipo. Humberto siempre ha tenido éxito en todos los lugares donde se ha sentido cómodo”.

El San Luis de Humberto Suazo tiene la primera opción de quedarse con el título en la B. | Foto: Photosport.

“Ahora está en una faceta distinta, pero independientemente de que aún falta por jugar y cualquiera sea la situación que se resuelva, creo que lo que ha hecho es extraordinario”, añadió.

Para cerrar y analizando lo que será este cierre de año para Chupete, el ex PF albo declaró que “siento que él está procesando todo esto. Independientemente de lo que ocurra —si corona el título, si piensa en seguir en el club o si le llegan más opciones— tiene que seguir preparándose, sabiendo que en el alto rendimiento no siempre se logran los objetivos y que para eso hay que estar preparándose permanentemente”.

El próximo partido del San Luis de Humberto Suazo

El cuadro quillotano enfrentará a Deportes Recoleta este sábado 24 de octubre a las 17:30 horas en el Estadio Lucio Fariña Fernández. Este duelo será válido por la fecha 29 de la Primera B.

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En síntesis