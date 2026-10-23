La curiosa frase de Mario Salas sobre el favoritismo de San Luis en la Primera B: “Tiene la cobertura…”

El “Comandante” destacó el trabajo que ha realizado San Luis y que ahora lo tiene como puntero y con la primera chance de subir.

La definición de la Primera B se viene con todo está fecha. San Luis de Quillota recibe a Deportes Recoleta y tiene la primera chance para ser campeón y lograr el retorno a la Liga de Primera.

El elenco dirigido por Humberto Suazo ahora está líder con 53 unidades y tiene dos de ventaja sobre Cobreloa, que está fecha visita a Rangers de Talca. Por lo que tiene la opción de hacer historia y con su gente.

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Para este sábado 24 de octubre a las 17:30 horas, se espera un lleno total en el Estadio Lucio Fariña. El aforo será de siete mil hinchas solo de San Luis para vivir una jornada que esperan histórica.

¿San Luis favorito? En Cobreloa reaccionaron a definición de Primera B

El tema es que en Cobreloa no bajan los brazos y prometieron que van a luchar hasta el último minuto por el ascenso en la Primera B. Por lo mismo preparan equipo estelar para esperar el tropiezo de los canarios.

Incluso fueron consultados sobre el favoritismo que tiene San Luis de Quillota y la gran cobertura que han recibido de parte de la prensa. Lo que paró en seco Mario Salas para destacar el rendimiento del equipo de Humberto Suazo.

“La única diferencia es que tienen dos puntos más y están arriba (…) Humberto y San Luis lo han hecho espectacular. Tiene la primera opción de subir. No veo nada malo en eso. Me gusta mucho cómo juega San Luis. Tiene la cobertura que se merece. Es justo”, sentenció el “Comandante”.