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Primera B

¿Y la copa? San Luis y Humberto Suazo en alerta por “escritoriazo” en caso de ser campeón de Primera B

Si se dan los resultados este sábado, la entrega del trofeo tiene inquietos a los canarios, ya que situación administrativa frenaría la clásica celebración.

Por Nelson Martinez

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Quillotanos tienen la primera opción al título.
© Photosport.Quillotanos tienen la primera opción al título.

San Luis de Quillota es el equipo del momento en la Primera B. Los canarios son líderes a falta de dos fechas y pueden coronarse campeones mañana si vencen a Deportes Recoleta, siempre y cuando Cobreloa no le gane a Rangers.

En duelos que se jugarán en simultáneo este sábado, a las 17.30 horas, los hombres de Humberto Suazo también tienen otra preocupación. Y eso tiene que ver con la larga polémica de escritoriazos y denuncias en la división de plata.

Según supo RedGol, en Quillota están inquietos porque en caso de ser campeones este sábado en el Lucio Fariña, desde la ANFP no les han confirmado que estará la copa de monarca en el estadio. ¿La razón? Nuevamente los escritorios.

La incertidumbre en San Luis rumbo al título

Desde San Luis hay preocupación porque no se sabe nada sobre entregarles la copa en caso de ser campeones de Primera B mañana. Es que aún está pendiente la resolución de los casos San Marcos de Arica y Puerto Montt.

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Sobre lo anterior, la larga teleserie podría modificar eventualmente la tabla en caso de fallar contra los equipos denunciados. Por eso, en los canarios esperan pronta confirmación para gritar campeón con todas las de la ley.

Respecto al duelo ante Recoleta, Humberto Suazo puso la pausa en la previa y llamó a seguir haciendo su pega en cancha. Chupete dijo estar “siempre cauto. Seguimos compitiendo, seguimos en la parte alta y lo importante es que el equipo gane”.

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“Esto es algo especial para mí, hace 23 años jugué en San Luis, donde pude renacer, tuvimos fortuna de ascender y ahora toca esperar. Que siga la racha, no preocuparnos mas allá si vamos a salir campeones”, cerró.

Tabla Primera B:

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