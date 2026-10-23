Óscar Meneses, que conoció a "Chupete" en las cadetes de Católica y lo dirigió en Audax, destacó en RedGol la resiliencia del goleador que hoy la plasma en la banca de los "canarios".

Este sábado en Quillota, Humberto Suazo tiene la oportunidad de alcanzar con San Luis el anhelado ascenso a la Liga de Primera. Una situación inesperada para quienes lo vimos brillar como goleador y más aún para quienes le conocieron desde niño.

Conocida es su difícil personalidad en los comienzos como futbolista en Universidad Católica, donde lo tuvo en sus filas Óscar Meneses como entrenador, y que también lo dirigió en Audax Italiano previo a su explosión en el fútbol chileno.

Por ello es una voz autorizada para hablar del recorrido que hizo Suazo de la cancha a la banca. En conversación con RedGol reconoció su sorpresa por la forma en que dio el paso y destacó su fortaleza para superar el mal comienzo de campaña que tuvo con San Luis en Primera B.

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El “cambio de switch” de Suazo que lo tiene a nada del Ascenso

“Siempre fue como bien especial porque tenía su carácter, entonces siempre se quería ir a San Antonio, decía ‘no, yo no vuelvo más’ y la cuestión, y la mamá lo traía”, es lo primero que menciona Meneses sobre los primeros años de Chupete en Católica.

Luego, recordó sobre el paso de Suazo por Audax que “en 2005 yo lo dirigí y tuve problemas con él porque se enojaba y si no lo citaban pateaba los canastos. De hecho lo separé del plantel como tres semanas, después volvió porque estaba jugando en la Selección”.

“Cuando tú lo veías de cabro chico, después dirigirlos, verlos crecer y que hoy se transformen en entrenadores. Ojalá que suba porque sería bueno y además, ves que debió generar cosas internas, porque no olvidemos que partió mal”, añadió Óscar Meneses.

¿Cuándo juega San Luis de Quillota?

La escuadra que dirige Humberto Suazo recibirá en el Estadio Lucio Fariña a Deportes Recoleta, en duelo por la jornada 29 de Primera B a jugarse este sábado 24 de octubre a las 17:30 horas.

En síntesis