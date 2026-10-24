Rangers y Cobreloa se enfrentan en un duelo clave por la fecha 29 de la Primera B.

La fecha 29 de la Primera B tendrá un duelo clave, entre Rangers de Talca y Cobreloa este sábado, en un compromiso que puede marcar el futuro de ambos clubes en el cierre de la temporada.

Mientras los piducanos luchan por evitar el descenso a Segunda División, los loínos mantienen la ilusión de conseguir el ascenso directo a la Liga de Primera. Te contamos cómo ver en vivo el partido que tendrá transmisión exclusiva por streaming.

Los piducanos buscan escapar del descenso, mientras Cobreloa pelea por el ascenso directo a Primera División.

¿A qué hora juega Rangers vs Cobreloa?

El partido entre Rangers y Cobreloa, se jugará este sábado 24 de octubre a las 17:30 horas de Chile , en el Estadio Bicentenario Iván Azócar Bernales, por la fecha 29 de la Liga de Ascenso 2026.

El encuentro no tendrá transmisión por televisión tradicional. La única alternativa para verlo será mediante HBO Max , a través de la señal de TNT Sports.

Los hinchas que tengan contratado TNT Sports Premium podrán acceder al partido en HBO Max sin un pago adicional, siempre que su plan incluya este beneficio.

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¿Cómo llegan Rangers y Cobreloa?

Rangers llega en la parte baja de la tabla. El equipo talquino suma 21 puntos y necesita un resultado positivo para mantener sus opciones de permanecer en la categoría.

Cobreloa, ocupa el segundo puesto con 51 unidades y busca seguir en carrera por el ascenso directo. En el enfrentamiento de la primera rueda, los naranjas se impusieron por 2-0, con un doblete de Álvaro Delgado.

En resumen…