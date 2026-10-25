El arquero Hugo Araya se refirió al valioso triunfo de visita ante Rangers y encendió las alertas por el fuerte golpe que recibió en su hombro. "Estoy para evitar goles", señaló.

Hasta el final. Cobreloa consiguió una valiosa victoria como visita en Talca por la cuenta mínima ante Rangers y aprovechó el tropezón de San Luis de Quillota para igualarlo en la cima de la Tabla de Posiciones en Primera B, a falta de jugar la última fecha.

Los loínos celebran este momento, en gran parte, a la notable actuación que tuvo su arquero Hugo Araya, quien mantuvo su valla en cero y evitó de todos los modos posibles que su portería fuera vulnerada, inclusive arriesgando su propio físico.

Luego del encuentro, el arquero de Cobreloa recordó que hace tres años en ese mismo escenario, su equipo consiguió de forma agónica el ascenso a Liga de Primera después de ocho años, por lo mismo, esperan repetir el final de la historia el próximo fin de semana en Calama ante Puerto Montt.

ver también “Nadie nos regaló nada”: Mario Salas saca pecho por opción de ser campeón con Cobreloa

Cobreloa lanza aviso de cara a la última fecha de Primera B

“Sabíamos que sería complicado por todo lo que se vivía, pero feliz. Se ganó. Todo depende ahora de la última fecha“, expresó Araya quien se refirió al fuerte golpe que sufrió en los instantes finales del lance. “Recibí un golpe en el hombro derecho, veré cómo me siento. Pero no es nada grave ni de cuidado. Estoy para (evitar goles)“, agregó.

Junto con recalcar que “tener partidos así da mucha confianza, favorece mucho”, el arquero de Cobreloa es enfático en avisar que “queda lo último, hay que seguir. El partido que viene será muy importante”, en referencia al lance con los salmoneros.

Por último, Araya recordó el agónico ascenso del 2023 en Talca y manifestó que “obvio que vino el recuerdo bonito y esperamos poder repetirlo en Calama“.

¿Cuándo juegan los loínos?

Por la última fecha de Primera B, Cobreloa recibirá a Deportes Puerto Montt en el Estadio Zorros del Desierto de Calama este sábado 31 de octubre desde las 17:30 horas.

En síntesis