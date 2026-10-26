Marcelo Ramírez señala que Ortiz le "genera dudas" por la manera de manejarse al elegir a los arqueros de Colo Colo.

El tema de los arqueros en Colo Colo agita las aguas en el Monumental. Si bien Vozinha pareció ganarse el puesto ante Palestino, donde tuvo buenas atajadas, el que Gabriel Maureira fuera borrado tras ser titular fue llamativo.

Así al menos lo dejó claro Marcelo Ramírez, ex portero del Cacique, quien piensa que no fue correcta la decisión de Fernando Ortiz con el joven meta.

“Lo encuentro muy injusto”, señaló en TNT Sports y lanzó una dura frase contra el Tano. “Eso no se hace como entrenador, con un arquero en formación”, expresó de manera tajante.

“Además lo respaldaste en su momento y estuvo en varios partidos donde ganaron. Me genera dudas su manera de manejarse frente a esto“, agregó el popular Rambo.

Ortiz borró a Maureira de Colo Colo

Rambo Ramírez deja claro que Ortiz “no tiene favoritos”

El Rambo además asegura que de los cuatro arqueros que hay en Colo Colo, para Ortiz no hay uno indiscutido y que genere seguridad en el equipo.

“No tiene favoritos. Ninguno lo convence. Apenas llegó quiso traer un arquero, estando De Paul, Maureira, Villanueva. Llegó Vozinha y no lo bancaba, entonces siento que ninguno”, manifestó.

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Cuando debió hacer su ranking de porteros, puso en primer lugar al africano, a pesar de haber pedido constantemente en el año la titularidad de Maureria.

“Uno Vozinha, por rendimiento. Maureira dos, Villanueva tres y De Paul cuatro”, fue el ranking que hizo Ramírez sobre los arqueros del Cacique para la recta final del torneo.