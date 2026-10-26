Por medio de su Twitter personal Tatiele Silveira compartió la victoria de Lula en las elecciones presidenciales en su país.

La victoria de Lula en las elecciones presidenciales de Brasil generaron un montón de reacciones en el continente. Y es que como si un épico partido de fútbol se tratase, el candidato del Partido de los Trabajadores selló una notable remontada en la segunda vuelta ante Flávio Bolsonaro (Partido Liberal).

Tras perder en la primera vuelta, Lula se quedó con la victoria y un periodo más como presidente de Brasil con un 51,79% de los votos obtenidos. Hablamos de 64,256,232 de sufragios que lo hicieron ser el candidato con más votos en la historia del gigante sudamericano.

Esta victoria incluso fue festejada en el equipo femenino de Colo Colo, donde la brasileña Tatiele Silveira usó su Twitter personal para expresar su alegría por ver a Lula triunfando otra vez en unas elecciones presidenciales.

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Tatiele Silveira festeja la victoria de Lula

La entrenadora de las albas compartió en redes una imagen de Lula, donde escribieron “esta es la mayor victoria de nuestras vidas. Una victoria colectiva, construida en cada conversación, en cada paso en las calles, de quien se arriesgó, quien dio la cara, quien entendió que la democracia era el bien más valioso de nuestro país y se lanzó a su defensa”.

Este mensaje la brasileña lo acompaño publicando “Brasil es de los brasileño”, acompañándolo con la bandera de Brasil, un emoticón de abrazo y una estrella.

La publicación de Tatiele Silveira tras el triunfo de Lula en Brasil. | Foto: Captura.

Cabe recordar que Tatiele Silveira llegó en el 2023 a Chile para dirigir a Colo Colo, club con el que ha ganado los torneos de Primera División del Fútbol Femenino del 2024 y 2025.

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En síntesis