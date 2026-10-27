Este evento deportivo se realizará en La Herradura de Coquimbo entre el 28 y el 31 de enero de 2027.

En las canchas de arena del Club Deportivo de la Universidad San Sebastián se firmó la alianza entre la organización del Sudamericano de Footvolley Chile 2027, que se desarrollará en Coquimbo, entre el 28 y el 31 de enero próximo, y la marca de balones Mikasa.

Este será el primer Sudamericano de Footvolley de esta disciplina que se realiza en Chile. Contará con la participación de 42 duplas y más de 80 deportistas de 7 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay. El footvolley es un deporte que combina las reglas del vóley playa con los toques de balón del fútbol. Nació en 1965 en las playas de Copacabana, Río de Janeiro, en Brasil.

El ex seleccionado chileno de fútbol y embajador del torneo, Rafael Olarra, destacó la realización de este evento en nuestro país: “Me siento súper privilegiado que hayan confiado en mí para ser embajador de este Primer Torneo Sudamericano de footvolley que se va a realizar en Coquimbo entre el 28 y el 31 de enero del 2027”.

En esa línea, Olarra agradeció a la Municipalidad de Coquimbo por recibir este torneo y llamó a los vecinos de la Región de Coquimbo a sumarse al evento: “La invitación está hecha, desde el 28 al 31 de enero del 2027 en Coquimbo, en Playa La Herradura, el footvolley se viene con todo”.

Por su parte, el seleccionado nacional y miembro de una de las duplas que participará en el torneo de Footvolley, Cristóbal Martorell, explicó que este “es un deporte muy diferente al fútbol, donde se utiliza el pie principalmente, pero también uno ocupa mucho el pecho, el hombro y la cabeza, que en el fútbol no se ocupa tanto. Es un deporte también muy parecido al Volley, que consiste en tres toques por dupla, tratar de hacer el punto en la otra cancha. Ya a nivel profesional es un deporte muy atractivo, muy emocionante, donde se realizan acrobacias geniales”.

Finalmente, Lorena Bahamonde, gerenta de productos de Mikasa, destacó que “es un honor anunciar la realización de este importante Sudamericano de Fútvoley en Chile, el primero por lo demás, un evento que reunirá a los mejores países y exponentes de esta disciplina. Es una gran alegría y un verdadero orgullo ser parte de este hermoso torneo como balón oficial”.

Durante la presentación, se realizaron algunos partidos de exhibición en los que participaron otros seleccionados nacionales como Josefina Amenábar, César Torres, Matías Urzúa y Nain Rostión, además de los ex futbolistas Diego Rivarola y Rodrigo Tello.