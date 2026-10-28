El ente rector del fútbol chileno comunicó a los clubes la decisión a raíz del dictamen que perjudica a los nortinos y a otros equipos por sus distintos objetivos.

El fallo de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP que decretó la desafiliación de San Marcos de Arica, trae consecuencias directas en el desarrollo de la última jornada de la temporada regular en Primera B.

Desde el ente rector del fútbol chileno oficializaron la suspensión de la jornada 30, que iba a definir al campeón entre Cobreloa y San Luis de Quillota, así como los clasificados para la Liguilla, e incluso quién descendía, pese al fallo contra los nortinos.

La medida que tomó la ANFP se debe a las implicancias del dictamen judicial, “cuya sentencia fundada aún no ha sido notificada a las partes, impiden determinar con certeza un equipo campeón en el caso de que ello ocurra de acuerdo con los resultados de la última fecha del torneo”.

Sin embargo, sólo se podrá jugar un encuentro de toda la última fecha, que será el lance que enfrente a los únicos dos equipos que no juegan por objetivos en Primera B, como Curicó Unido y Deportes Temuco, que se jugará en la fecha inicialmente fijada.

Imagen: ANFP

¿Cómo se iba a jugar la última fecha de la Primera B?

VIERNES 30 DE OCTUBRE

Curicó Unido vs. Deportes Temuco / 21:15 horas / Estadio Bicentenario La Granja

SÁBADO 31 DE OCTUBRE

Unión San Felipe vs. Unión Española / 12:30 horas / Estadio Municipal de San Felipe

Deportes Santa Cruz vs. Rangers / 12:30 horas / Estadio Joaquín Muñoz García

Magallanes vs. Antofagasta / 15:00 horas / Estadio Municipal de San Bernardo

San Marcos de Arica vs. San Luis de Quillota / 17:30 horas / Estadio Carlos Dittborn

Cobreloa vs. Puerto Montt / 17:30 horas / Estadio Zorros del Desierto de Calama

DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE

Santiago Wanderers vs. Deportes Copiapó / 12:30 horas / Estadio Elías Figueroa de Valparaíso

Recoleta vs. Iquique / 15:00 horas / Estadio Municipal Leonel Sánchez

ver también Tribunal de ANFP y desafiliación a San Marcos de Arica: “No tiene consecuencias deportivas”

¿Cómo está la Tabla de Posiciones?

En síntesis