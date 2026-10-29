El atacante de 33 años, autor de 11 conquistas en la Primera B con los Bravos del Morro, conversó con RedGol y se refirió al complicado presente que deben afrontar. También le dejó un firme recado a San Luis de Quillota, uno de los contendientes al título.

A pesar del positivo 2026 que ha tenido San Marcos de Arica, su presente es una incertidumbre total a raíz del escritoriazo. La Primera Sala del Tribunal de Disciplina decidió desafiliar al club a raíz de diversos incumplimientos dirigenciales.

Evidentemente, la directiva de los Bravos del Morro apeló la determinación, que ahora quedó en manos de la Segunda Sala del ente sancionador que tiene el fútbol chileno. Aunque la espera lleva consigo una enorme incógnita. Sobre todo para el plantel que lidera Iván Sandrock.

Fue en ese contexto que RedGol tomó el teléfono y se puso en contacto con el goleador del elenco ariqueño: Camilo Melivilú, autor de 11 goles en 26 encuentros durante la Primera B. “Ahí estamos esperando la resolución y ver qué puede hacer el club”, aseguró el ariete formado en las inferiores del Audax Italiano.

Camilo Melivilú vive su segunda temporada en los Bravos del Morro, donde ya había tenido un ciclo. Ya son 26 sus conquistas en 72 partidos. (Andy Manzanares/Photosport).

“Estamos entrenando con normalidad. Hasta el sábado es la programación inicial. Sólo ayer no entrenamos producto de las reuniones que tuvimos, pero hoy hicimos trabajo normal”, dijo Melivilú en este diálogo que tuvo con Paulo Flores. Evidentemente, no cuenta con mucha información al respecto.

Si se les permite jugar, ¿van a poder estar en condiciones de hacerlo entonces?

Seguro que iremos con todo. Somos jugadores, no podemos hacer nada contrario. Sólo tenemos que preocuparnos de estar en las mejores condiciones si el fallo resulta a nuestro favor.

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Camilo Melivilú de San Marcos de Arica envía recado a San Luis: “Que no festejen”

El artillero de San Marcos de Arica también le dejó un mensaje al último rival que tenían en la fase regular de la Primera B, que fue suspendida mientras se resuelven los temas administrativos. Precisamente debían recibir en casa a uno de los contendientes al título: San Luis de Quillota.

“Que no festeje San Luis, no hay posibilidades. Si podemos jugar, nos vamos a jugar la vida. Con el aliciente que tenemos ahora, imagínate”, lanzó Melivilú, quien en su carrera también pasó por Unión San Felipe, Rangers de Talca, Coquimbo Unido e incluso tuvo una experiencia en los Canarios.

Camilo Melivilú no puede creer que esta campaña se vaya por la borda por razones administrativas. (Andy Manzanares/Photosport).

¿Cómo toman en el plantel todo esto que ha ocurrido?

Para nosotros es terrible. Se va a la basura el esfuerzo de un año. Lo hicimos bien, estuvimos peleando en los primeros lugares. Afecta a las familias, al cuerpo técnico. Y para qué decir a los hinchas.

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Así está la tabla de posiciones de la Primera B 2026

A la espera de la resolución de la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP, San Marcos de Arica se ubica en el 6° lugar de la tabla con 43 puntos en 29 partidos.