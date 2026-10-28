Nahuel Donadell, una de las principales figuras del cuadro ariqueño, comentó lo que está siendo este verdadero terremoto para el club nortino.

San Marcos de Arica recibió en la últimas horas tal vez el golpe más duro de sus 48 años de historia. La Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP dictaminó la desafiliación del club nortino de la Primera B, esto cuando restaba todavía una fecha para terminar el torneo 2026.

Esta resolución llega luego que el 24 de agosto del presente año el directorio de la ANFP acusara a San Marcos de entregar a la Unidad de Control Financiero (UCF) declaraciones juradas de “capital de funcionamiento” que no calzaban con sus propios estados financieros.

Tras varios dimes y diretes finalmente el cuadro ariqueño terminó siendo desafiliado. Ojo, que no hablamos de un descenso, sino que de una salida de todos los torneos organizados por la ANFP, obligando a San Marcos a buscar espacio en el torneo de Tercera B de la ANFA.

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Avisan de la “muerte” del fútbol en Arica tras desafiliación de San Marcos

Uno que entregó un crudo relato de todo esto fue Nahuel Donadell, una de las figuras del plantel, quien en charla con ADN Radio aseguró que “si San Marcos no está en el fútbol profesional, prácticamente estarían matando al fútbol en Arica”.

“En Tercera B no nos aceptarían para jugar. Hay un equipo acá que lleva varios años intentándolo, el 11 de septiembre, pero no los aceptan porque es caro venir a Arica y no les conviene”, añadió.

Nahuel Donadell confirmó que hoy miércoles el plantel de San Marcos de Arica no entrenó. | Foto: Archivo.

En ese sentido, Donadell sostuvo que “no están los recursos para dejar que el club participe en esta división. De verdad pienso que se muere el fútbol en Arica si termina ocurriendo esta desafiliación. Es empezar de cero, porque ANFA tampoco te estaría recibiendo”.

Para cerrar, el volante afirmó que “lo de anoche nos golpeó a todos. Hoy nos juntamos a conversar, pero no entrenamos. Tuvimos una reunión donde la dirigencia nos explicó la situación. Mañana entrenaremos esperando lo que viene. Es difícil hacerlo en una situación como esta”.

Cabe recordar que con esta desafiliación clubes como Rangers, Unión San Felipe y Santa Cruz respiran aliviados, ya que se están salvando del descenso a la Segunda División Profesional.

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En síntesis