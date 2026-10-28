Una decisión que remece la definición de la Liga de Ascenso, tanto por el título, Liguilla y descenso. Entienda las razones del dictamen judicial que enreda al fútbol chileno.

Es oficial. La Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP dictaminó, por seis votos a favor y uno en contra, la desafiliación de San Marcos de Arica de la Primera B, cuando restaba una fecha para el término de la temporada regular.

Un dictamen jurídico que echa por tierra la definición de la Liga de Ascenso en todas sus instancias, ya sea por el título de campeón y los equipos clasificados para la Liguilla, como también para la pugna por la permanencia en la categoría.

Pero en RedGol es momento de poner la pelota contra el piso y explicar “con peras y manzanas” por qué finalmente desde la ANFP decretan la desafiliación de San Marcos de Arica. Una trama que envuelve serias complicaciones económicas.

ver también Oficial: Tribunal de Disciplina de la ANFP desafilia a San Marcos de Arica y sacude toda la Primera B

¿Por qué San Marcos de Arica fue desafiliado de Primera B?

El 24 de agosto de este año, la directiva que preside Pablo Milad presenta ante el ente jurídico su primera denuncia contra el Santo, luego que el club entregara a la Unidad de Control Financiero (UCF) declaraciones juradas de “capital de funcionamiento” que no calzaban con sus propios estados financieros.

Mientras San Marcos señalaba en su memoria que tenía un capital positivo por $904 millones de pesos, ante la ANFP marcaba que tenía un patrimonio negativo de $3.822 millones de pesos. Esa diferencia fue la que provocó el recurso.

Luego que en primera instancia se rechazara el recurso, el 29 de septiembre en Quilín presentan la segunda denuncia donde solicitan la desafiliación del cuadro nortino por presentar “notificación falsa” en las declaraciones juradas de septiembre de 2024 y de marzo, junio y septiembre de 2025.

El 2 de octubre, el Tribunal si bien no acredita lo que indican desde la ANFP, sí detectan “un error jurídico y contable”, que se señala en la primera denuncia, por lo cual dictaminó que San Marcos pague una multa de 50 Unidades de Fomento (más de $20 millones).

De ahí saltamos al lunes 26, cuando declara inadmisible la apelación de Rangers, Unión San Felipe y Santa Cruz contra esa multa porque el denunciante no actuó. Para llegar al día siguiente, martes 27, cuando se decreta la desafiliación.

En síntesis