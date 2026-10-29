El evento se desarrollará este sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre en la medialuna Fernando Hurtado Echeñique. En la cita, que organiza el club San Clemente de la Asociación Talca Oriente, estarán los jinetes Pablo Pino y Martín Durán junto a las mejores colleras de la zona centro.

Este fin de semana la Medialuna Fernando Hurtado Echeñique de San Clemente será el escenario del Zonal Centro de Rodeo 2026, evento oficial organizado por la Asociación Talca Oriente.

La competencia contará con 60 colleras participantes, entre ellas la presencia confirmada de los actuales Campeones de Chile 2026, Pablo Pino Toro y Martín Durán Durán, quienes presentarán los lomos de Laurencio y Ramoncito.

El evento reunirá a destacadas colleras de la zona central. Los ganadores de este Zonal asegurarán su clasificación directa a los Clasificatorios rumbo al 78° Campeonato Nacional de Rodeo, programado del 31 de marzo al 4 de abril de 2027 en la Medialuna Monumental “Gonzalo Vial Vial” de Rancagua.

Programación deportiva

Las actividades en San Clemente comenzarán el sábado a las 08:00 horas con la Serie Criadores, seguida por las series Caballos, Yeguas, Potros y la Primera Libre. El domingo la jornada se reanudará a las 08:00 horas con la Segunda Libre. A las 12:00 horas se disputará el Movimiento a la Rienda. Finalmente, la esperada Serie de Campeones está fijada para las 16:00 horas. El listado de participantes se puede revisar en https://ferochi.cl/detalle_inscripciones/950 .

El Zonal Centro será transmitido íntegramente por streaming a través de las cuentas de YouTube y Facebook de Claudio Flores Imagen.

La programación de los restantes rodeos del fin de semana está disponible en ferochi.cl/cartelera . Y la información del Zonal y toda la fecha en el portal caballoyrodeo.cl .

Actividades anexas y programa familiar

El Zonal Centro ofrecerá un completo programa recreativo abierto a la comunidad y a las familias asistentes. Las actividades paralelas comenzarán el sábado por la tarde con la tradicional competencia de caballitos de palo para los más pequeños, mientras que al finalizar la jornada deportiva de ese mismo día se llevará a cabo una fiesta nocturna que incluirá un show musical.

El domingo, en tanto, el recinto albergará diversas manifestaciones de la cultura criolla, destacando las pruebas de destreza a caballo como la competencia de barriletes y exhibiciones de domadura, sumadas a los atractivos gastronómicos y de artesanía habituales de la fiesta huasa.