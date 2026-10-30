Pronósticos O’Higgins vs Ñublense: el Celeste quiere volver sumar de a tres en el Campeonato Nacional

RedGol te acerca los mejores pronósticos deportivos para apostar en O'Higgins vs Ñublense, por la fecha 26 de la Liga de Primera.

Nuestros picks Pronósticos: O’Higgins vs Ñublense Cuotas ofrecidas por 1xBet Pronóstico RESULTADO DEL PARTIDO: O’HIGGINS O’Higgins suma cuatro partidos invicto en casa, con tres triunfos y un empate. Ñublense llega tras cuatro derrotas consecutivas como visitante, mientras que el Capo de Provincia ya lo eliminó de la Copa de la Liga 2026. 1xBet 1.95 Pronóstico INTERVALO DE GOL (31-45 MINS): SÍ Hubo goles entre el minuto 31 y el descanso en cuatro de los últimos cinco partidos de O’Higgins y en tres de las cuatro presentaciones recientes de Ñublense por la Liga de Primera. 1xBet 2.65 Pronóstico TOTAL DE SAQUES DE ESQUINA DE ÑUBLENSE: MENOS DE 4.5 Ñublense promedia 3,58 córners por visita y registró menos de cinco en nueve de sus 12 salidas ligueras. O’Higgins, además, recibió menos de cinco saques de esquina en ocho de sus 12 partidos en casa. 1xBet 1.62 Todas estas cuotas son cortesía de 1xBet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

O’Higgins y Ñublense se enfrentarán este sábado 31 de octubre, a las 20:00 horas, en el Estadio El Teniente, por la fecha 26 de la Liga de Primera.

El Celeste buscará prolongar su racha invicta como local, que se extiende a cuatro partidos consecutivos entre todas las competencias, para sumar puntos que lo alejen definitivamente de la lucha por la permanencia. Actualmente, ocupa el decimotercer lugar con 28 unidades, apenas cinco por encima de la zona de descenso. Por su parte, los Diablos Rojos acumulan cuatro derrotas consecutivas como visitantes y marchan octavos con 35 puntos, a solo dos de los puestos de clasificación a copas internacionales.

En la previa de este partido, nuestro especialista te presenta los tres mejores pronósticos para O’Higgins vs. Ñublense, para que consideres antes de hacer tus apuestas.

O’Higgins, con la localía a favor, es favorito ante Ñublense

O’Higgins acumula cuatro partidos sin perder como local entre la Copa Chile y el Campeonato Nacional, con un balance de tres triunfos y un empate.

Ñublense, en cambio, registra cuatro derrotas consecutivas como visitante: tres por liga y una por copa.

Además, el Capo de Provincia cuenta con un antecedente reciente favorable, ya que eliminó al cuadro de Ñuble en la Copa de la Liga 2026.

Resultado del partido: O’Higgins – 1.95 en 1xbet

Celestes y Diablos Rojos podrían festejar en el final del primer tiempo

Ambos equipos comparten una tendencia en el tramo final de los primeros tiempos: en cuatro de los cinco partidos más recientes de los Celestes y en tres de los últimos cuatro de los Diablos Rojos por la Liga de Primera, se registró al menos un gol entre el minuto 31 y el cierre de la primera mitad.

Intervalo de gol (31-45 Mins): Si – 2.65 en 1xbet

La apuesta a los pocos córners para Ñublense

El elenco de la ciudad de Ñuble presenta el cuarto promedio más bajo de córners a favor como visitante, con 3,58 por partido. En nueve de sus 12 juegos fuera de su casa, registró menos de cinco tiros de esquina.

En ocho de sus 12 presentaciones de local en la liga, el Capo de Provincia recibió menos de cinco saques desde el banderín.

Total de saques de esquina de Ñublense: Menos de 4.5 – 1.62 en 1xbet

Cuotas 1X2 Cuotas: O’Higgins vs Ñublense Cuotas ofrecidas por 1xBet O’Higgins 1.95 1xBet Empate 3.15 1xBet Ñublense 3.68 1xBet Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Si estás comparando alternativas para realizar tus apuestas en este partido, te invitamos a consultar nuestra guía de bet365 vs 1xbet, en la que encontrarás las principales diferencias entre ambas plataformas, sus cuotas y sus características más destacadas para decidir cuál se adapta mejor a tus preferencias.

Historial de O’Higgins vs Ñublense: últimos partidos