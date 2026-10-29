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Fútbol chileno

Viene de terrible campaña en Rangers: avisan que Jaime Vera marcha rumbo a un viejo amor en el fútbol chileno

El Pillo tuvo breve paso por los piducanos este año, pero su nombre pega fuerte muy cerca en la misma región del Maule.

Por Nelson Martinez

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El Pillo dirigió en Primera B este año.
© Photosport.El Pillo dirigió en Primera B este año.

Jaime Vera es un técnico incombustible del fútbol chileno. Conocido por sus campañas en Iquique y Deportes Puerto Montt, el Pillo tuvo un complejo paso este año por la Primera B, donde dirigió cerca de dos meses en Rangers.

Tras haber sido despedido por malos resultados, el estratega aparece nuevamente en carpeta de otro elenco del ascenso. Es más, ya dirigió ahí entre 2018 y 2019 y lo miran como el hombre a levantar a Curicó Unido.

“El único club tranquilo en el ascenso es Curicó Unido. El escritorio no los pone nerviosos así que piensan en 2027. Han habido contactos con Jaime Vera (63), quien estuvo ahí en 2018″, dijo el periodista Rodrigo Arellano.

Jaime Vera y un equipo que no despega

Curicó Unido apunta a Jaime Vera como el entrenador que de una vez por todas levante al equipo tras años de malas campañas en Primera B. Desde su descenso en 2023, los torteros solo han peleado en la parte baja de la tabla.

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“Damián Muñoz tomaría otro rumbo tras un duro año”, dice la citada fuente, en relación a la opción de que el Pillo arribe al Curi. Eso sí, antes el equipo debe cerrar su participación en la temporada 2026 del fútbol chileno.

Ahí, el elenco del Maule recibirá a Deportes Temuco este viernes 30 de octubre, al as 21.15 horas, en el Estadio La Granja. Dicho duelo es el único que disputará de la última fecha de Primera B.

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¿La razón? Tras el escritoriazo por San Marcos, ni Curicó ni el Pije tienen posibilidades de liguilla de ascenso ni de descender con cualquier eventual tabla, por lo que no tenía sentido suspender su partido.

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