Galardonado el año pasado y con amplia trayectoria en la región del Biobío, periodista se despidió lleno de homenajes en los medios.

Pesar en el fútbol chileno y en el Biobío. Durante la presente jornada se informó el fallecimiento de Luis Díaz Cid, quien el año pasado se alzó el reconocimiento máximo entre sus pares, con el Premio Nacional de Periodismo Deportivo.

“Nacido el 16 de octubre de 1955, en la ciudad de Angol, ⁠estudió periodismo en la Universidad del Desarrollo, sede Concepción. Allí hizo carrera en medios escritos, como los diarios El Sur y Crónica, además de registrar pasos por la televisión local”, destacó el Círculo de Periodistas Deportivos.

Al mismo tiempo y donde se hizo conocido por su talento y dedicación. Díaz se trabajó por años como corresponsal de la Radio Cooperativa en la zona. Ahí dejó una huella imborrable que dejó entre sus pares.

Así despidieron al Premio Nacional de Periodismo

El fallecimiento de Luis Díaz Cid pegó fuerte en el periodismo deportivo nacional, donde el propio Círculo de Periodistas repasó sus hazañas al borde de la cancha del Ester Roa (ex Collao). Es más, sacaron a flote sus icónicas frases en las transmisiones.

“Estampó una impronta indeleble, gracias a expresiones como ‘bajo los tres tubos’ o su definición del viejo recinto de Las Higueras de Talcahuano, al cual bautizó como ‘un coqueto estadio'”, destacó el CPD.

Díaz será recordado en la región del Biobío y también en Radio Cooperativa tras años de oficio en la cancha. Es ahí donde el año pasado recibió merecido premio a su trayectoria.

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“Su dedicación a cubrir temas relacionados al deporte le llevaron a obtener una importante distinción en 2025, cuando fue nombrado como Premio Nacional de Periodismo Deportivo”, destacó el Círculo de Periodistas Deportivos.