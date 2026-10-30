De la mano de Javier Correa: En un tiempo Colo Colo consigue histórico registro

Colo Colo despejó sus fantasmas en el Estadio Monumental. El Cacique volvió a marcar ante la Universidad de Concepción y lo hizo de a cinco goles en solo 45 minutos. Lo que suma uno de sus mejores registros en la Liga de Primera.

Es que en las últimas cuatro fechas no había podido conseguir triunfos y el equipo lo sintió. En especial porque la “U” acortó la distancia y quedó a siete de distancia.

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Sin embargo, Fernando Ortiz decidió mover el esquema y presentó cambios importantes ante el “Campanil”. Lo que trajo resultados, de inmediato.

Al minuto siete, Francisco Marchant sacó a relucir su zurda educada. El “7” dejó solo a Álvaro Madrid que certero cabezazo puso el 1-0 en el Monumental. Pero el Cacique siguió en la búsqueda del gol.

Dos minutos más tarde, fue Gedeón Díaz que ahora desde el sector derecho de la defensa visitante, encontró a Javier Correa que con cabezazo al primer palo puso el 2-0. Lo que era el adelanto de una jornada con historia.

Correa marcó cuatro goles en el primer tiempo de Colo Colo ante la “U” de Conce

Es que faltaban las guindas de la torta. En el 20’, Osvaldo González la perdió en la salida y Javier Correa aprovechó el regalo. “Rocky” se resbaló y entregó en bandeja el balón al delantero que llegó hasta la cocina para poner el 3-0.

Ahora el golazo de la jornada llegó al 35’. Otra vez Correa recibió en el área pero perfilado para su pierna izquierda y con al menos tres defensas encima. Sin embargo, el “Nine” sacó un truco de aquellos y con un globito la clavó al ángulo para poner el 4-0.

Pero Correa quería más. Y lo demostró en el 44’. Ahora el trasandino recibió de taco de Arturo Vidal, y encaró hasta el arco rival. Primero pasó entre los centrales y luego dejó en el suelo a Broun. Con ajustado remate puso el 5-0, que hizo levantar de sus asientos a todos los hinchas albos. Lo que además confirmó que se lleva otra vez el balón para la casa.

Con esos cinco goles, el Cacique marcó más tantos que en las últimas cuatro fechas de la Liga de Primera. Incluso por primera vez en el año alcanza este importante registro. Lo que le devuelve la confianza a un plantel que venía a los tumbos las últimas jornadas.

¿Cuántos partidos le quedan a Colo Colo en la Liga de Primera?

Con este triunfo momentáneo, Colo Colo alcanza los 58 puntos en la Liga de Primera. Ahora a los albos le quedan cuatro fechas por disputar: el próximo domingo 8 de noviembre ante Ñublense en Chillán, luego Universidad Católica el 22/11 y el 29/11 ante La Serena en el Monumental.

El último partido del campeonato será de visitante frente a Cobresal el 6 de diciembre en horario aún por definir.