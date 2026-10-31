O’Higgins vence a Ñublense y pone al rojo vivo la lucha por el descenso: Tabla actualizada

El cuadro rancagüino superó por la cuenta mínima a los chillanejos y ahora se aleja de la zona baja de la tabla. Además sufrió con la expulsión de su máximo artillero.

O’Higgins no tuvo miedo en la noche de Halloween y superó a Ñublense en un partido clave por la Liga de Primera. Los dirigidos por Lucas Bovaglio volvieron a sumar de a tres y escapan de la parte baja de la tabla.

Ante cerca de 4.500 valientes que llegaron al Estadio El Teniente y le hicieron frente a la lluvia en la sexta región, el Capo de Provincia logró un triunfo que dejó atrás el paupérrimo empate hace una semana frente a Cobresal.

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Eso sí, hubo que esperar y harto para poder celebrar. Es que el primer tanto llegó en el minuto 43’. Arnaldo Castillo aprovechó un centro con lienza de Bastián Yáñez y con certero toque abrió el marcador ante los de Chillán.

Sin embargo, la alegría para el ariete duró poco y nada. Es que en los descuentos del primer tiempo recibió amonestación por un golpe sobre Osvaldo Bosso.

Pero el llamado del VAR llegó de inmediato, ya que Castilló impactó con su codo sobre el rostro del defensor. Por lo que Mathias Riquelme no le quedó otra que modificar la decisión y mostrarle la roja directa al goleador celeste.

Con un hombre más, Ñublense intentó remontar el marcador. En el segundo tiempo se hizo dueño de la posesión y se generó las ocasiones de mayor peligro. Pero Omar Carabalí se hizo figura y evitó cada ataque. Con este triunfo por la cuenta mínima, O’Higgins se ubica en el lugar 12° de la Liga de Primera con 31 unidades y se aleja de la zona de descenso.

“Ahora son todas finales. El partido de hoy había que ganarlo como sea. Estamos muy felices. Lo dimos todo, nos sacamos un peso de encima”, recalcó Bastián Yáñez que fue elegido como la figura del partido en TNT sports.

Ahora los dirigidos por Lucas Bovaglio se mentalizan en el próximo partido del jueves 5 de noviembre cuando visiten a Universidad de Concepción. Tras ello, vendrá la final de la Copa de la Liga el 14/11 donde enfrentará a Coquimbo Unido por el Chile 3 en la Copa Libertadores.

Ñublense pierde dos figuras ante Colo Colo

Por su parte, Ñublense se queda en el noveno puesto con 35 puntos. Pero además de la caída ante O’Higgins pierde a dos jugadores claves para la próxima fecha cuando reciban a Colo Colo el domingo 8 de noviembre.

Es que el elenco de Chillán no podrá contar con Pablo Calderón por acumulación de amarillas y Joaquín González que fue expulsado en el 88’.