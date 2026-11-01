Los albos visitarán el Bicentenario Municipal Nelson Oyarzún el domingo 8 de noviembre a las 15:00 horas.

A pesar de que no lo jugó, no exageramos al decir que Colo Colo fue el gran ganador de este Clásico Universitario 203. Los albos terminaron festejando como propio el triunfo de la UC sobre la U, ya que era justamente el resultado que necesitaban en esta fecha 26 de la Liga de Primera 2026.

Y es que aunque en el papel nada se mueve en la tabla de posiciones, ya que Colo Colo sigue líder, Universidad de Chile segunda y Universidad Católica tercera, si lo hace la diferencia de puntos en este podio del torneo.

A falta cuatro fechas de bajar el telón del torneo el Cacique es puntero con 58 puntos, diez más que la U y doce por encima de Católica. Sacando cuentas, hablamos de que al equipo de Fernando Ortiz le falta apenas una victoria más para bajar del cielo su estrella 35.

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El bajísimo aforo con el que Colo Colo puede ser campeón

La primera oportunidad de gritar campeón para los albos será ante Ñublense el domingo 8 de noviembre a las 15:00 horas. Si el Cacique se queda con los tres puntos en el Bicentenario Nelson Oyarzú, el título será por fin una realidad.

Lamentablemente el contexto para que se dé esta consagración está lejos de ser el mejor, ya que la autoridad de la Región del Ñuble autorizó un paupérrimo aforo para este definitorio compromiso.

De cuerdo a lo informado por Diego Sepúlveda, Delegado Presidencial de Ñuble, para este choque entre albos y chillanejos apenas habrá un aforo de 7.500 hinchas. La cifra bajísima, ya que hablamos un estadio que puede recibir hasta 12 mil fanáticos por su capacidad.

El Estadio Bicentenario Municipal Nelson Oyarzún puede recibir hasta 12 mil hinchas. Pese a eso, la autoridad solo permitió 7.500 para la visita de Colo Colo. | Foto: Photosport.

Se espera que en las próximas horas salga información en torno al proceso de venta de entradas y cuántas irán para los hinchas del Cacique, quienes de seguro querrán moverse en masa para ver campeonar a su club en este 2026.

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En síntesis