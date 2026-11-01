El meta de 40 años se afianza en el arco del cuadro albo y suma dos presencias consecutivas en la Liga de Primera.

Colo Colo dejó atrás la mala racha de cuatro partidos sin ganar en la Liga de Primera, porque le dio un baile a Universidad de Concepción en el estadio Monumental por la fecha 26.

El líder del fútbol chileno volvió a los abrazos y se impuso por un sólido 6-1 ante los penquistas, gracias a una brillante actuación del delantero argentino Javier Correa, que marcó cuatro goles.

El equipo de Fernando Ortiz se vuelve a alejar a 10 puntos de Universidad de Chile, que este domingo jugará con la presión de ganar ante Universidad Católica en el Clásico Universitario.

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Vozinha busca romper un registro de Justo Villar en Colo Colo

Una de las dudas de Colo Colo durante la temporada tras la lesión de Fernando de Paul estaba centrada en el arquero titular, pero Vozinha se empieza a afianzar en el pórtico albo.

El caboverdiano lleva dos partidos seguidos como estelar en el Cacique y todo apunta a que se ganó el puesto, es más, el juvenil Gabriel Maureira, quien venía jugando, ya no es ni siquiera citado y volvió al cuadro Sub 20.

El sexto mejor arquero del año en el mundo según el Trofeo Lev Yashin busca romper un récord en Colo Colo, ya que quiere ser el golero más longevo en salir campeón de un torneo nacional con el conjunto popular.

Justo Villar salió campeón en Colo Colo con 38 años. Foto: Paul Plaza/Photosport

El registro le pertenece al paraguayo Justo Villar, quien levantó el trofeo del Torneo de Apertura 2015 defendiendo el arco del cuadro albo a la edad de 38 años y 5 meses.

Vozinha tiene actualmente 40 años y 4 meses, es decir, si Colo Colo logra ganar la Liga de Primera se convertirá en el portero más longevo en salir campeón con la camiseta del Cacique.

Colo Colo volverá a salir a la cancha este lunes, para completar la revancha de los cuartos de final de la Copa Chile ante Deportes Puerto Montt, encuentro que fue suspendido en su entretiempo.

En síntesis

Javier Correa anotó cuatro goles en la victoria 6-1 de Colo Colo por fecha 26.

en la victoria 6-1 de Colo Colo por fecha 26. Vozinha tiene 40 años y busca ser el portero campeón más longevo del club.

y busca ser el portero campeón más longevo del club. Colo Colo suma 10 puntos de ventaja sobre Universidad de Chile en la cima.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera