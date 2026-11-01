El delantero argentino que le marcó cuatro goles a Universidad de Concepción está sumando los mejores números de su carrera.

Paradójico. Justo en Halloween, Colo Colo espantó a todos sus fantasmas y volvió a las victorias en la Liga de Primera, porque se dio un festín con Universidad de Concepción en el estadio Monumental.

El Cacique le pasó por encima al penúltimo de la tabla de posiciones y su impuso por un sólido 6-1, con una destacadísima actuación del delantero argentino Javier Correa, quien marcó cuatro goles en el primer tiempo ante los penquistas.

El cordobés estuvo iluminado ante el Campanil, demostrando que cuando está encendido el líder del fútbol chileno crece en su rendimiento y así Colo Colo se puso a 10 puntos de Universidad de Chile, que este domingo juega el clásico con Universidad Católica.

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Javier Correa vive la mejor temporada de su carrera en Colo Colo

Javier Correa es un delantero que hace goles, pero en toda su carrera no se ha destacado como un gran artillero, hasta que se puso la camiseta alba y en 2026 vive la mejor temporada de su vida.

El 9 de Colo Colo está cumpliendo la campaña más prolífica de su larga carrera, porque a sus 34 años suma números perfectos con la tricota blanca. En la Liga de Primera ha jugado 18 partidos en 2026 y tiene 18 goles. Nunca había anotado tanto en un torneo nacional.

Javier Correa brilló ante la U de Conce. Foto: Andres Pina/Photosport

El segundo mejor registro de anotaciones de Javier Correa fue en la temporada 2022-2023, cuando con la camiseta de Santos Laguna convirtió 12 veces en la Liga MX.

Aparte de los 18 goles que lleva en 2026, Correa aportó con 5 asistencias en la Liga de Primera 2026. El delantero tiene la chance de seguir aumentando sus números, porque a Colo Colo le restan cuatro fechas y espera celebrar su campaña con un nuevo título en el Monumental.

En síntesis

Javier Correa marcó cuatro goles en el triunfo 6-1 de Colo Colo ante Universidad de Concepción.

en el triunfo 6-1 de Colo Colo ante Universidad de Concepción. Colo Colo lidera el torneo con 10 puntos de ventaja sobre Universidad de Chile.

con 10 puntos de ventaja sobre Universidad de Chile. 18 goles y 5 asistencias registra Javier Correa en 18 partidos jugados en 2026.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera