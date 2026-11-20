Albos y cruzados protagonizarán un nuevo clásico este domingo en el Estadio Monumental.

Colo Colo junto a su mainsponsor JugaBet, recibirá a Universidad Católica en una nueva edición del clásico, con importantes objetivos que estarán en juego, en el marco de la fecha 28 de la Liga de Primera.

El Cacique llega como campeón del torneo y buscará festejar ante sus hinchas, mientras que la UC necesita sumar por el Chile 2 a Copa la Libertadores 2027. Mientras que Católica llega en tercer lugar con 49 puntos y U. de Chile ocupa el segundo puesto con 51 unidades.

En JugaBet el triunfo de Colo Colo está pagando 2.24. Es decir, si juegas 10 mil pesos, cobras 22.400. El empate tiene un factor de 3.86 y la victoria de Católica 3.21.

Correa fue operado con éxito y ahora inicia proceso de recuperación.

¿Dónde ver Colo Colo vs. U. Católica EN VIVO?

Colo Colo y Universidad Católica se enfrentan este domingo 22 de noviembre, desde las 18:00 horas, en el Estadio Monumental por el clásico en la fecha 28 de la Liga de Primera 2026.

El partido entre Albos y Cruzados, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online por streaming, a través de HBO MAX , para usuarios previamente suscritos o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 36 (HD)

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Probable formación Colo Colo vs. Católics

La oncena titular de los albos sería con Vozinha; Jeyson Rojas, Javier Méndez (Jonathan Villagra), Joaquín Sosa, Gedeón Díaz; Arturo Vidal, Felipe Méndez, Álvaro Madrid; Francisco Marchant, Lautaro Pastrán y Maximiliano Romero.

Tabla de posiciones Liga de Primera 2026

En resumen…