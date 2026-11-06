Universidad de Chile recibirá a los mineros por la fecha 27 de la Liga de Primera, pero no contará con transmisión televisiva.

Universidad de Chile junto a su mainsponsor JugaBet, tendrá un compromiso clave en la lucha por asegurar su clasificación a la próxima Copa Libertadores. Los azules recibirán a Cobresal por la fecha 27 de la Liga de Primera.

El equipo de Gago necesita recuperarse tras la derrota ante Católica y sumar puntos para mantenerse en la pelea por el Chile 2, cupo que entrega acceso directo a la fase de grupos del torneo continental.

En JugaBet el triunfo de U. de Chile está pagando 1.33. Es decir, si juegas 10 mil pesos, cobras 13.300. El empate tiene un factor de 6.18 y la victoria de Cobresal 9.43.

La U necesita sumar puntos para mantenerse en la pelea por el Chile 2.

U. de Chile vs. Cobresal: Horario y dónde ver

Universidad de Chile vs. Cobresal juegan este domingo 8 de noviembre, desde las 15:00 hrs . en el Estadio Codelco El Teniente, por la fecha 27 de la Liga de Primera.

El partido entre Azules y Mineros , no será transmitido por televisión , se podrá ver solo por streaming, a través de HBO MAX , para usuarios previamente suscritos o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

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Tabla de posiciones Liga de Primera 2026

En resumen…