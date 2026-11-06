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U. de Chile

¿Va por TV? Horario y dónde ver EN VIVO U. de Chile vs. Cobresal por la Liga de Primera

Universidad de Chile recibirá a los mineros por la fecha 27 de la Liga de Primera, pero no contará con transmisión televisiva.

Por Franccesca Arnechino

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La U jugará al mismo tiempo que Colo Colo en la fecha 27.
© Photosport.La U jugará al mismo tiempo que Colo Colo en la fecha 27.

Universidad de Chile junto a su mainsponsor JugaBet, tendrá un compromiso clave en la lucha por asegurar su clasificación a la próxima Copa Libertadores. Los azules recibirán a Cobresal por la fecha 27 de la Liga de Primera.

El equipo de Gago necesita recuperarse tras la derrota ante Católica y sumar puntos para mantenerse en la pelea por el Chile 2, cupo que entrega acceso directo a la fase de grupos del torneo continental.

En JugaBet el triunfo de U. de Chile está pagando 1.33. Es decir, si juegas 10 mil pesos, cobras 13.300. El empate tiene un factor de 6.18 y la victoria de Cobresal 9.43.

La U necesita sumar puntos para mantenerse en la pelea por el Chile 2.

La U necesita sumar puntos para mantenerse en la pelea por el Chile 2.

U. de Chile vs. Cobresal: Horario y dónde ver

Universidad de Chile vs. Cobresal juegan este domingo 8 de noviembre, desde las 15:00 hrs. en el Estadio Codelco El Teniente, por la fecha 27 de la Liga de Primera.

El partido entre Azules y Mineros, no será transmitido por televisión, se podrá ver solo por streaming, a través de HBO MAX, para usuarios previamente suscritos o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

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En resumen…

  • Universidad de Chile enfrenta a Cobresal este domingo 8 de noviembre a las 15:00.
  • El partido se jugará en el Estadio El Teniente por la fecha 27 de la Liga de Primera.
  • Se transmitirá en vivo exclusivamente por streaming en HBO Max.
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